Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 19.48 WIB

Oleksandr Usyk Cetak TKO Kontroversial atas Rico Verhoeven untuk Pertahankan Gelar Kelas Berat

Juara dunia kelas berat (di atas 90,7 kg) WBC, WBA, dan IBF Oleksandr Usyk menang&nbsp;TKO atas Rico Verhoeven. Dylan Buell/Getty Images/AFP - Image

Juara dunia kelas berat (di atas 90,7 kg) WBC, WBA, dan IBF Oleksandr Usyk menang&nbsp;TKO atas Rico Verhoeven. Dylan Buell/Getty Images/AFP

JawaPos.com - Juara dunia kelas berat (di atas 90,7 kg) WBC, WBA, dan IBF Oleksandr Usyk mencetak technical knockout (TKO) kontroversial atas Rico Verhoeven untuk mempertahankan gelar juara di Piramida Giza, Mesir, Minggu (24/5) WIB.

Sejak ronde pembuka, pertarungan berlangsung dalam tempo tinggi dan menghadirkan kejutan. Rico Verhoeven yang lebih dikenal sebagai legenda kickboxing tampil percaya diri menghadapi salah satu petinju kelas berat terbaik dunia saat ini.

Petarung asal Belanda itu mampu menunjukkan ketenangan serta disiplin dalam menerapkan strategi yang membuat jalannya laga berlangsung lebih kompetitif. Selama hampir 11 ronde, Rico Verhoeven bertarung dengan sempurna, membuat Usyk terlihat biasa saja, dan unggul jauh dalam perolehan poin.

Verhoeven tampil disiplin, menjaga ritme serangan, serta memanfaatkan jangkauan dan pergerakannya dengan baik. Di sisi lain, Usyk yang dikenal memiliki kemampuan teknik tinggi dan kecerdasan membaca pertandingan dibuat kesulitan menemukan celah untuk mendominasi laga.

Verhoeven juga beberapa kali berhasil mematahkan ritme permainan Usyk melalui kombinasi serangan cepat dan pergerakan kaki yang efektif. Strategi tersebut membuat sang juara dunia terlihat kesulitan mengembangkan gaya bertarung khasnya.

Momentum krusial terjadi pada saat-saat akhir di ronde ke-11 ketika Usyk melancarkan serangkaian serangan yang membuat Verhoeven terjatuh ke kanvas sebelum ronde berakhir. Momen tersebut menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertarungan secara drastis.

Setelah kesulitan sepanjang laga, Usyk akhirnya menemukan momentum untuk meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi pukulan beruntun yang dilepaskan petinju asal Ukraina itu membuat Verhoeven kehilangan keseimbangan hingga terjatuh.

Verhoeven berhasil bangkit berdiri. Namun wasit membiarkan kubunya memperbaiki pelindung mulut terlebih dahulu.

Saat pertarungan dilanjutkan, Usyk melancarkan serangkaian pukulan terhadap Verhoeven yang sedang lebih bertahan dengan menutup kepala dan tubuh dari gempuran. Namun wasit tiba-tiba turun tangan untuk menghentikan pertarungan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jelang kembali Naik Ring, Anthony Joshua Latihan Bareng Oleksandr Usyk di Kyiv - Image
All Sports

Jelang kembali Naik Ring, Anthony Joshua Latihan Bareng Oleksandr Usyk di Kyiv

Jumat, 27 Maret 2026 | 03.14 WIB

Dari Jake Paul vs Anthony Joshua: Tinju dan Ketakutan yang Tak Bisa Disembunyikan - Image
Sports

Dari Jake Paul vs Anthony Joshua: Tinju dan Ketakutan yang Tak Bisa Disembunyikan

Jumat, 2 Januari 2026 | 00.53 WIB

Anthony Joshua Lolos dari Kecelakaan Maut, Mantan Juara Dunia Tinju Kelas Berat Selamat di Nigeria - Image
Sports

Anthony Joshua Lolos dari Kecelakaan Maut, Mantan Juara Dunia Tinju Kelas Berat Selamat di Nigeria

Rabu, 31 Desember 2025 | 22.07 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore