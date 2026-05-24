Oleksandr Usyk Cetak TKO Kontroversial atas Rico Verhoeven untuk Pertahankan Gelar Kelas Berat

JawaPos.com - Juara dunia kelas berat (di atas 90,7 kg) WBC, WBA, dan IBF Oleksandr Usyk mencetak technical knockout (TKO) kontroversial atas Rico Verhoeven untuk mempertahankan gelar juara di Piramida Giza, Mesir, Minggu (24/5) WIB.

Sejak ronde pembuka, pertarungan berlangsung dalam tempo tinggi dan menghadirkan kejutan. Rico Verhoeven yang lebih dikenal sebagai legenda kickboxing tampil percaya diri menghadapi salah satu petinju kelas berat terbaik dunia saat ini.

Petarung asal Belanda itu mampu menunjukkan ketenangan serta disiplin dalam menerapkan strategi yang membuat jalannya laga berlangsung lebih kompetitif. Selama hampir 11 ronde, Rico Verhoeven bertarung dengan sempurna, membuat Usyk terlihat biasa saja, dan unggul jauh dalam perolehan poin.

Verhoeven tampil disiplin, menjaga ritme serangan, serta memanfaatkan jangkauan dan pergerakannya dengan baik. Di sisi lain, Usyk yang dikenal memiliki kemampuan teknik tinggi dan kecerdasan membaca pertandingan dibuat kesulitan menemukan celah untuk mendominasi laga.

Verhoeven juga beberapa kali berhasil mematahkan ritme permainan Usyk melalui kombinasi serangan cepat dan pergerakan kaki yang efektif. Strategi tersebut membuat sang juara dunia terlihat kesulitan mengembangkan gaya bertarung khasnya.

Momentum krusial terjadi pada saat-saat akhir di ronde ke-11 ketika Usyk melancarkan serangkaian serangan yang membuat Verhoeven terjatuh ke kanvas sebelum ronde berakhir. Momen tersebut menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertarungan secara drastis.

Setelah kesulitan sepanjang laga, Usyk akhirnya menemukan momentum untuk meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi pukulan beruntun yang dilepaskan petinju asal Ukraina itu membuat Verhoeven kehilangan keseimbangan hingga terjatuh.

Verhoeven berhasil bangkit berdiri. Namun wasit membiarkan kubunya memperbaiki pelindung mulut terlebih dahulu.