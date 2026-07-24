David Alonso Resmi Menjadi Pembalap Honda untuk Kelas Utama MotoGP 2027

JawaPos.com – Honda Racing Corporation (HRC) resmi mengonfirmasi telah menandatangani kontrak pabrikan MotoGP berdurasi beberapa tahun dengan David Alonso mulai musim 2027.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (24/7), Pengumuman tersebut menandai langkah besar bagi juara dunia Moto3 2024 itu untuk naik ke kelas utama balap motor.

Meski demikian, Honda belum mengungkapkan tim yang akan diperkuat Alonso pada musim debutnya di MotoGP.

Dalam pernyataan resminya, HRC menyebut Alonso sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di dunia balap.

Pembalap asal Kolombia tersebut tampil impresif sejak meraih posisi ketiga pada musim debut Moto3 tahun 2023 sebelum menjadi juara dunia pada 2024. Saat ini, Alonso menjalani musim keduanya di Moto2 dan berada di papan atas klasemen sementara.

Honda juga memastikan Alonso akan menjalani debut bersama motor MotoGP Honda pada sesi uji coba pascamusim di Valencia pada 2027.

Namun, pabrikan asal Jepang itu masih mempertimbangkan komposisi pembalap antara tim pabrikan dan LCR Honda sehingga penempatan Alonso belum diputuskan. Situasi tersebut membuat pengumuman susunan pembalap Honda untuk musim 2027 belum sepenuhnya rampung.

Keputusan mengenai tim yang akan dibela Alonso juga berdampak pada pengumuman masa depan pembalap lain, termasuk Fabio Quartararo.

David Alonso (Crash) kini, Honda menjadi satu-satunya tim pabrikan di MotoGP yang belum mengumumkan susunan lengkap pembalapnya untuk musim 2027.