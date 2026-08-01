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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.20 WIB

SHUTTLE OPEN 2026 Ajang Nostalgia Legenda Bulu Tangkis Dunia

MAKUKU berkolaborasi dengan AceKid Indonesia menghadirkan deretan legenda bulu tangkis Indonesia, bertanding pada ajang SHUTTLE OPEN 2026. (Istimewa) - Image

MAKUKU berkolaborasi dengan AceKid Indonesia menghadirkan deretan legenda bulu tangkis Indonesia, bertanding pada ajang SHUTTLE OPEN 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - MAKUKU berkolaborasi dengan AceKid Indonesia menghadirkan deretan legenda bulu tangkis Indonesia. Para legenda itu akan bertanding pada ajang SHUTTLE OPEN 2026.

Para legenda bulu tangkis akan kembali bersama dalam satu exhibition match yang seru, hangat, dan penuh nostalgia pada 1 Agustus 2026 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta. Nama-nama besar seperti Ricky Soebagdja, Candra Wijaya, Taufik Hidayat, Hendra Setiawan, Liliyana Natsir, dan Tontowi Ahmad dipastikan tampil. Turut hadir juga legenda dunia asal Tiongkok Lin Dan sebagai special guest, yang akan menambah keseruan ajang ini.

Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), menyambut baik dan mendukung SHUTTLE OPEN powered by myBCA. Event ini sebagai sebuah bentuk apresiasi terhadap legenda bulu tangkis nasional yang telah mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sekaligus menjadi ajang untuk menginspirasi generasi penerus dan calon atlet masa depan. 

"Kami berharap para orang tua dapat mengajak anak-anak menyaksikan pertandingan ini sehingga menginspirasi mereka untuk berprestasi. Bukan tidak mungkin ke depannya mereka bisa tumbuh jadi calon atlet penerus yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah dunia," kata Taufik Hidayat.

Patrick Owen, Vice President MAKUKU Global & AceKid Indonesia, mengatakan, melalui SHUTTLE OPEN 2026 pihaknya ingin mengajak keluarga Indonesia menyaksikan para legenda bulu tangkis membuktikan bahwa prestasi tidak berhenti di podium. Kemenangan yang paling bermakna justru tidak terjadi di lapangan.

"Hal ini sesuai dengan visi kami melalui MAKUKU dan AceKid Indonesia yang terus berkomitmen memperkuat dukungan bagi orang tua dan anak Indonesia, tidak hanya melalui produk nutrisi, tetapi juga melalui edukasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak,” papar Patrick Owen.

“Melalui rangkaian event ini, kami kembali diingatkan bahwa warisan terbesar bukanlah medali atau kesuksesan bisnis, melainkan kesempatan yang kita ciptakan bagi generasi berikutnya. Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik. Bahwa nutrisi yang lebih baik dimulai dari susu segar, karena setiap masa depan yang gemilang berawal dari fondasi yang lebih kuat,” lanjut Patrick Owen.

Ricky Achmad Soebagdja, peraih medali emas Olimpiade Atlanta, menyambut baik penyelenggaraan SHUTTLE OPEN 2026 yang menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pecinta bulu tangkis. Kehadiran event ini menjadi momentum yang baik untuk menghadirkan kembali euforia bulu tangkis di tengah masyarakat sekaligus semakin mendekatkan olahraga ini kepada para penggemar.

"Ajang ini memberikan kesempatan bagi para penggemar, termasuk keluarga dan anak-anak, untuk menikmati bulu tangkis dalam suasana yang menyenangkan dan berkesan. Kehadiran para legenda bulu tangkis Indonesia juga menjadi inspirasi tersendiri bagi generasi muda untuk melihat secara langsung sosok-sosok yang telah mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," ungkap Ricky.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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