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Rabu, 10 Juni 2026 | 00.18 WIB

Jonatan Christie Pensiun? Tunggal Putra Indonesia Jeda Sejenak dari Bulu Tangkis

Tungga Putra Indonesia Jonatan Christie bertandingan menghadapi wakil Kanada, Viktor Lai pada Final Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Tungga Putra Indonesia Jonatan Christie bertandingan menghadapi wakil Kanada, Viktor Lai pada Final Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Jonatan Christie gagal mengakhiri paceklik gelar wakil Merah Putih di Indonesia Open 2026. Nah, setelah menjalani tiga pekan turnamen secara beruntun, Jojo-sapaannya-memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari pertandingan. Dia ingin memulihkan kondisi mental dan pikirannya.

"Fokusnya saat ini adalah menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis, supaya bisa lebih tenang dan membersihkan pikiran yang sudah dipakai selama tiga minggu turnamen sampai hari ini," ujar Jonatan.

Sebelum tampil di Indonesia Open, pemain berusia 28 tahun tersebut bertanding di Malaysia Masters dan Singapore Open. Rentetan turnamen itu menguras energi fisik maupun mentalnya.

Meski demikian, Jonatan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti dirinya akan hiatus dari bulu tangkis. Dia hanya membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan, sebelum kembali menghadapi target-target besar yang masih menanti pada musim ini.

"Tahun ini masih ada Kejuaraan Dunia, masih ada Asian Games. Masih banyak hal yang bisa dikejar ke depan," katanya.

Menurut Jonatan, persaingan tunggal putra dunia kini semakin ketat.

"Saya pribadi harus bekerja lebih keras lagi karena sekarang negara-negara yang mungkin dulu tidak terlalu diperhitungkan, sekarang sudah punya pemain yang menjadi kandidat kuat di turnamen-turnamen besar," tuturnya. 

Editor: Hendra
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