Atlet dari 14 Negara Ramaikan Turnamen Bulu Tangkis Senior Internasional di Indonesia

Turnamen bulu tangkis senior HUNDRED HOO HAA CUP 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - HUNDRED HOO HAA CUP 2026 digelar di ICE BSD City Hall 1, Tangerang, Jumat (12/6). Menghadirkan peserta dari 14 negara dan sejumlah legenda bulu tangkis dunia, ajang ini menjadi salah satu turnamen bulu tangkis senior internasional terbesar di Indonesia.
Turnamen ini sekaligus menunjukkan semakin berkembangnya kompetisi olahraga bagi atlet veteran dan komunitas bulutangkis lintas generasi. Sebanyak 25 lapangan digunakan secara bersamaan untuk menggelar pertandingan yang diikuti pemain dari Brunei Darussalam, China, Kanada, Kolombia, Prancis, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, dan India.
Kehadiran peserta dari berbagai negara memperlihatkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi bulu tangkis senior berskala internasional. Turnamen ini tidak hanya menjadi arena persaingan atlet berpengalaman, tetapi juga wadah mempertemukan komunitas bulu tangkis dari berbagai negara dalam satu kompetisi.
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Atmosfer kompetisi semakin menarik dengan kehadiran sejumlah mantan pemain elite dunia yang masih aktif bertanding di kategori senior. Salah satunya adalah Brice Leverdez dari Prancis, mantan pemain peringkat 20 besar dunia BWF yang pernah tampil dalam tiga edisi Olimpiade, yakni London 2012, Rio 2016, dan Tokyo 2020.
Leverdez juga dikenal karena pernah menumbangkan legenda Malaysia Lee Chong Wei pada BWF World Championships 2017. Selain Leverdez, sejumlah nama internasional lain yang turut berpartisipasi antara lain Chang Wen-Sung (Taiwan), Ewe Hock Ong (Malaysia), serta Renu Chandrika Hettiarachchige (Sri Lanka).
Dari Indonesia, sejumlah legenda bulutangkis nasional ikut meramaikan turnamen ini, seperti Harijanto Arbi, Flandy Limpele, Bobby Ertanto, Joko Suprianto, Bambang Suprianto, Tri Kusharjanto, dan Zelin Resiana.
Kehadiran para mantan atlet elite tersebut memberikan warna tersendiri sekaligus menjadi bukti bahwa kompetisi bulu tangkis dapat terus berkembang tanpa dibatasi usia.
HUNDRED HOO HAA CUP 2026 menghadirkan berbagai kategori pertandingan yang dirancang untuk mengakomodasi pemain amatir maupun profesional. Kategori usia yang dipertandingkan dimulai dari kelompok 35+ hingga 70+, mencakup nomor Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran.
Selain itu, panitia juga menghadirkan sejumlah kategori khusus, seperti: 3 on 3 dengan total usia tim 120, 150, 180, dan 200 tahun. Combined Age kategori 90 dan 110 tahun. Kategori VVIP yang mempertemukan pasangan entrepreneur dengan pemain profesional. OPEN MAX.35 yang terbuka bagi peserta berusia di bawah 35 tahun tanpa batasan level kemampuan.
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