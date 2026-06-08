Terpukul Usai Gagal Juara Indonesia Open 2026, Jonatan Christie: Saya Ingin Jeda Sejenak dari Bulu Tangkis

Tungga Putra Indonesia Jonatan Christie bertandingan menghadapi wakil Kanada, Viktor Lai pada Final Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, meluapkan penyesalannya usai gagal merebut gelar juara Indonesia Open 2026. Pemain yang akrab disapa Jojo itu juga memilih untuk rehat sejenak daripada langsung memikirkan turnamen-turnamen besar yang sudah menantinya.
Jonatan harus puas menjadi runner-up setelah kalah mengejutkan dari tunggal putra muda Kanada, Victor Lai, di Istora Senayan, Minggu (7/6/2026) kemarin. Tunggal putra ranking lima dunia itu kalah dua gim langsung dengan skor 19-21, 8-21.
Hasil ini memperpanjang puasa gelar Jonatan di ajang Indonesia Open. Selain itu, ia juga belum pernah mencicipi gelar juara pada tahun ini. Sebelumnya, Jojo juga jadi runner-up dalam ajang BWF World Tour Super 750 India Open 2026 pada Januari lalu.
“Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah datang, memberikan dukungan, dan mendoakan saya,” kata Jonatan usai pertandingan, Minggu (7/6/2026).
“Saya juga meminta maaf karena kembali belum bisa memberikan hasil yang maksimal, yaitu meraih medali emas. Namun, inilah yang bisa saya lakukan dan perjuangkan hari ini. Terima kasih banyak,” sambungnya.
Jonatan tampaknya cukup terpukul dengan hasil minor di Indonesia Open 2026. Apalagi, kegagalan ini membuatnya harus merelakan beberapa gelar bergengsi seperti All England dan Kejuaraan Asia.
Kendati demikian, masih ada ajang besar lainnya yang akan dihadapi Jonatan seperti Kejuaraan Dunia dan Asian Games. Tapi, Jonatan enggan memikirkan rencana ke depan karena ingin rehat sejenak lebih dulu untuk menyegarkan pikirannya.
“Memang masih ada Kejuaraan Dunia, Asian Games, dan banyak target lain yang bisa dikejar ke depan. Namun, untuk saat ini fokus saya adalah menenangkan pikiran terlebih dahulu,” terang dia.
“Saya ingin mengambil jeda sejenak dari bulu tangkis agar bisa lebih rileks dan menyegarkan kembali pikiran yang sudah terkuras selama kurang lebih tiga minggu menjalani rangkaian pertandingan hingga hari ini. Setelah itu, saya dan tim akan kembali fokus menyusun persiapan untuk turnamen berikutnya,” ungkapnya.
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