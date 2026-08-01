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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.54 WIB

George Russell Membutuhkan Jeda Usai Paruh Pertama F1 Dipenuhi Masalah dan Kendala Teknis Berulang

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – George Russell mengaku benar-benar membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani paruh pertama musim Formula 1 yang penuh tantangan.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (31/7), Pembalap Mercedes itu menilai musim ini menjadi periode paling sulit sepanjang kariernya karena terus mengalami berbagai kendala di luar kendalinya. Serangkaian nasib buruk membuat performanya tidak sejalan dengan kecepatan yang mampu ia tampilkan di lintasan.

Russell mengalami berbagai hambatan, mulai dari intervensi safety car pada waktu yang tidak menguntungkan hingga masalah keandalan mobil di beberapa balapan. Pada Grand Prix Hungaria, kendala teknis saat start membuat posisinya merosot dan mengacaukan jalannya perlombaan.

Meski hasil akhirnya mengecewakan, Russell menegaskan bahwa dirinya telah menjalankan semua prosedur balapan dengan baik.

Pembalap asal Inggris tersebut memilih untuk tetap fokus pada hal-hal yang masih dapat dikendalikannya daripada larut dalam kekecewaan.

Russell mengakui bahwa untuk pertama kalinya selama berkarier di Formula 1, dirinya benar-benar merasa membutuhkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Russell berharap keberuntungan akan berpihak kepadanya saat kompetisi kembali bergulir.

Bos Mercedes, Toto Wolff, juga mengakui timnya belum mampu memberikan mobil yang cukup andal untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Russell menegaskan bahwa seluruh tim sama kecewanya terhadap berbagai kendala teknis yang terus muncul sepanjang musim.

George Russell berharap Mercedes dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar masalah serupa tidak kembali menghambat performa tim pada paruh kedua musim Formula 1.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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