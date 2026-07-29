George Russell Kesal dengan Masalah Mercedes yang Terus Menghambat Performanya di F1 Musim 2026

George Russell (Bein Sports)
JawaPos.com – George Russell mengaku kecewa dengan masalah keandalan yang terus menghantui mobil Mercedes sepanjang musim Formula 1 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Pembalap asal Inggris itu menyebut situasi tersebut sebagai pengalaman terburuk yang pernah dialaminya selama berkarier di Formula 1.
Menurut Russell, berbagai kendala teknis telah menghambat peluangnya bersaing dalam perebutan gelar juara dunia.
Russell memulai musim dengan kemenangan pada Grand Prix Australia dan sempat menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun, performanya kemudian menurun setelah beberapa kali gagal finis akibat masalah teknis.
Kondisi tersebut membuatnya kini berada di peringkat ketiga klasemen pembalap, tertinggal dari para pesaing utamanya.
Masalah terbaru dialami Russell pada Grand Prix Hungaria ketika gangguan mesin memicu sistem anti-stall bekerja saat start. Akibat kendala itu, ia kehilangan banyak posisi sebelum akhirnya mampu menyelesaikan balapan di urutan ketujuh.
Russell menilai seluruh tim Mercedes turut merasakan kekecewaan dan berupaya mencari penyebab utama dari persoalan tersebut.
Russell berharap Mercedes segera menemukan solusi agar masalah serupa tidak kembali terjadi pada sisa musim ini. Ia menegaskan tidak menyalahkan siapa pun, tetapi meminta tim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keandalan mobil.
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