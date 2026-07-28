Presiden Republik Ceko Punya Hobi Tak Biasa, Akhir Pekan Jadi Fotografer Balap F1 di Pinggir Sirkuit

JawaPos.com - Di saat banyak kepala negara menghabiskan waktu luang dengan olahraga atau kegiatan santai bernuansa VIP, Presiden Republik Ceko Petr Pavel justru memiliki hobi yang terbilang unik.

Orang nomor satu di Ceko itu diketahui menekuni dunia sport photography, bahkan turun langsung ke tepi lintasan Formula 1 untuk mengabadikan aksi mobil-mobil balap.

Melansir PetaPixel, akhir pekan lalu, Pavel terlihat menghadiri seri Formula 1 di Budapest, Hungaria. Namun, ia bukan datang sebagai tamu VIP biasa.

Presiden Ceko itu mengenakan rompi fotografer dan berada di area pinggir lintasan untuk memotret mobil-mobil F1 yang melaju dengan kecepatan tinggi, hanya beberapa meter dari trek.

Meski tengah menjalankan hobinya, Pavel tetap mendapat pengawalan ketat dari tim keamanan. Ia juga sempat berbincang dengan Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem di area pit lane sebelum kembali memotret jalannya balapan.

Keberadaan Pavel sebagai fotografer dadakan pun menarik perhatian para penggemar Formula 1. Di media sosial Reddit, sejumlah pengguna menyoroti peralatan yang dibawanya.

Mereka memperhatikan Pavel menggunakan kamera dari dua merek sekaligus, yakni Canon dan Nikon, sesuatu yang sering menjadi perdebatan di kalangan fotografer.

Dalam kegiatan tersebut, Pavel didampingi fotografer asal Ceko, Jiri Krenek. Keduanya terlihat bersama-sama mengabadikan momen ketika mobil-mobil Formula 1 melesat di lintasan.

Bukan Sekadar Hobi Baru