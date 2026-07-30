Ketua CdM Pastikan Timnas Basket Putri Fokus Penuh di Asian Games 2026, Urusan Nonteknis Dijamin Beres

Ketua CdM Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan Timnas Basket Putri di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, untuk memastikan para atlet fokus penuh menghadapi Asian Games 2026. (Dok. Timnas Basket Putri Asian Games 2026)
JawaPos.com — Timnas Basket Putri Indonesia mendapat kepastian dukungan penuh menjelang Asian Games 2026 setelah Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan para atlet hanya fokus bertanding tanpa terbebani persoalan nonteknis yang dapat mengganggu persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia.
Chef de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu menutup rangkaian kunjungannya di Jawa Timur dengan mendatangi pemusatan latihan Timnas Basket Putri di GOR CLS Kertajaya.
Dia ingin berdiskusi langsung dengan atlet dan tim pelatih mengenai berbagai kendala yang masih dihadapi menjelang keberangkatan ke Asian Games 2026.
Menurut Todotua, pembahasan lebih banyak menyentuh aspek nonteknis yang berpotensi mengganggu konsentrasi atlet.
Dia memastikan seluruh kebutuhan yang membutuhkan kolaborasi akan didukung agar para pemain dan ofisial bisa sepenuhnya memusatkan perhatian pada persiapan pertandingan.
"Kami membicarakan segala hal, khususnya non teknis. Apa saja yang perlu dikolaborasikan akan kami dukung sehingga kami ingin memastikan atlet dan official fokus untuk pertandingan di Asian Games," terangnya.
Todotua menegaskan kesiapan personal para atlet juga menjadi perhatian utama.
Pihaknya akan berupaya mencari solusi atas setiap persoalan sehingga tidak ada hambatan yang mengganggu performa Timnas Basket Putri saat tampil di Asian Games 2026.
Dia berharap seluruh pemain tidak lagi memikirkan urusan di luar lapangan. Semua persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan keberangkatan maupun aspek pendukung lain akan diupayakan penyelesaiannya oleh tim CdM.
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