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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.44 WIB

China Masuk 'Grup Neraka' Asian Games 2026, Media Soroti Nasib Berbeda Tim Putra dan Putri 

group draw result asian games 2026 (x @theaseanball)
group draw result asian games 2026 (x @theaseanball
 
JawaPos.com – Hasil undian Asian Games Aichi-Nagoya 2026 cabang sepak bola menjadi sorotan media Asia setelah tim putra China dipastikan tergabung dalam grup yang dianggap paling berat.
 
Sebaliknya, tim putri China dinilai memperoleh hasil undian yang jauh lebih menguntungkan sehingga berpeluang besar melangkah ke babak berikutnya.
 
Dikutip dari The Chosun, pengundian yang digelar di Nagoya, Jepang, pada 23 Juli menghasilkan empat grup untuk sektor putra.
 
Grup A dihuni Jepang, Kirgistan, Thailand, dan Hong Kong. Grup B mempertemukan China, Uni Emirat Arab (UEA), Iran, dan Korea Utara.
 
Grup C diisi Vietnam, Uzbekistan, Filipina, dan Kuwait. Sementara Grup D hanya beranggotakan Korea Selatan, Arab Saudi, dan Qatar setelah Irak memutuskan mundur dari turnamen.
 
Ada juga yang beranggapan bahwa Grup B sebagai "grup neraka" karena mempertemukan tiga lawan tangguh bagi China.
 
Meski berstatus unggulan Pot 1, China harus menghadapi Iran yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia, UEA yang memiliki rekor pertemuan cukup baik atas China, serta Korea Utara yang mampu mencapai perempat final pada Asian Games Hangzhou.
 
Pelatih tim Asian Games China, Antonio Puche, mengakui hasil undian tersebut tidak mudah. Ia menyebut seluruh lawan di fase grup memiliki kualitas tinggi sehingga timnya harus tampil maksimal sejak pertandingan pertama.
 
Menurut analisis media China, target realistis adalah meraih poin saat menghadapi UEA dan Korea Utara sebelum berusaha mencuri hasil positif melawan Iran.
 
Berbeda dengan tim putra, tim putri China mendapat hasil undian yang dianggap lebih bersahabat. Mereka tergabung di Grup C bersama Filipina, Uzbekistan, dan Hong Kong.
 
Dengan komposisi tersebut, media China menilai peluang tim putri untuk lolos ke fase gugur jauh lebih besar dibanding rekan-rekan mereka di sektor putra.
 
Asian Games Aichi-Nagoya 2026 diprediksi menghadirkan persaingan sengit sejak babak penyisihan grup.
 
Selain China yang harus menghadapi tantangan berat, perhatian juga tertuju pada Korea Selatan, Jepang, dan sejumlah negara kuat Asia lainnya yang berambisi merebut medali emas cabang sepak bola pada edisi kali ini.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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