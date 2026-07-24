Undian Sepak Bola Asian Games 2026 Rampung, Jepang Incar Gelar Kedua di Kandang 

undian bola asian games 2028 (x @48bolaID)

JawaPos.com - Undian fase grup cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2026 Aichi-Nagoya resmi digelar pada 23 Juli di Nagoya, Jepang.

Dikutip dari The Chosun, hasil undian menghadirkan persaingan menarik, termasuk Korea Selatan yang harus menghadapi Arab Saudi dan Qatar di Grup D, sementara tuan rumah Jepang berada di Grup A bersama Hong Kong, Kirgistan, dan Thailand.

Turnamen yang semula diikuti 16 negara kini hanya akan diikuti 15 tim setelah Irak memutuskan mundur. Grup B dihuni oleh China, Uni Emirat Arab, Iran, dan Korea Utara.

Sementara itu, Grup C mempertemukan Vietnam, Uzbekistan, Filipina, dan Kuwait. Kompetisi sepak bola putra Asian Games sendiri menggunakan batas usia U-23.

Go Oiwa pelatih Jepang menilai seluruh lawan di grupnya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah.

Meski demikian, ia optimistis keuntungan bermain di kandang akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Jepang untuk berkembang sekaligus membawa tim melangkah jauh di turnamen.

Media Jepang Football Zone menyebut tim yang akan berlaga di Asian Games merupakan skuad Jepang U-21 yang dipersiapkan sebagai fondasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Jepang juga berambisi mengakhiri dominasi Korea Selatan, yang sukses meraih tiga gelar Asian Games secara beruntun, sekaligus memburu gelar kedua mereka sejak terakhir menjadi juara pada 2010.

Di sisi lain, JFA juga mengumumkan keputusan penting terkait tim nasional senior. Hajime Moriyasu resmi mendapat perpanjangan kontrak hingga Piala Asia 2027 di Arab Saudi, menjadikannya pelatih pertama dalam sejarah Jepang yang memimpin tim nasional selama tiga periode berturut-turut. Setelah kontraknya berakhir, posisi pelatih tim nasional senior akan diserahkan kepada Go Oiwa.

Dengan hasil undian yang telah ditetapkan, persaingan menuju medali emas dipastikan berlangsung sengit.