LeBron James Tinggalkan Lakers, Shareef O'Neal Tegas Sebut Gelar NBA 2020 Jadi yang Paling Sulit Diraih

JawaPos.com - Perdebatan mengenai gelar juara NBA 2020 yang diraih Los Angeles Lakers kembali mencuat setelah LeBron James resmi meninggalkan tim dan bergabung dengan Philadelphia 76ers pada bursa transfer musim panas 2026.

Di tengah munculnya kembali kritik terhadap gelar yang diraih di era pandemi COVID-19 itu, Shareef O'Neal tampil memberikan pembelaan.

Putra legenda NBA Shaquille O'Neal tersebut menilai gelar yang dimenangkan Lakers di dalam sistem NBA Bubble justru merupakan salah satu pencapaian paling berat dalam sejarah kompetisi. Menurutnya, banyak orang meremehkan gelar tersebut karena tidak memahami bagaimana sulitnya bermain dalam situasi yang sama sekali berbeda dari musim normal.

Pernyataan itu disampaikan Shareef saat menghadiri Fanatics Fest 2026 di New York. Dalam sesi wawancara bersama kreator konten basket Nick Knows Ball, ia diminta menyebut satu opini tentang basket yang akan terus ia pertahankan.

Tanpa berpikir lama, Shareef langsung menjawab bahwa gelar NBA 2020 adalah cincin juara paling sulit untuk diraih.

"Gelar di Bubble adalah gelar yang paling sulit dimenangkan," ujar Shareef.

Lakers merebut gelar NBA 2020 setelah liga melanjutkan kompetisi di kompleks Walt Disney World, Orlando, Florida.

Saat itu seluruh pertandingan digelar tanpa penonton, tanpa perjalanan tandang, dan tanpa keuntungan bermain di kandang karena pandemi COVID-19..

Meski berhasil mengakhiri penantian panjang Lakers menjadi juara, gelar tersebut hingga kini masih sering mendapat cibiran.