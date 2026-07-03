NBA: LA Lakers Rekrut Walker Kessler dan Tiga Amunisi Baru

JawaPos.com - Los Angeles Lakers tak membutuhkan waktu lama untuk menyusun kekuatan baru setelah ditinggal LeBron James. Menurut laporan jurnalis ESPN Shams Charania, mereka langsung mendatangkan center Utah Jazz Walker Kessler lewat trade.

Sebagai gantinya, Lakers melepas hak pilih putaran pertama NBA Draft 2031 dan 2033, serta hak bertukar pilihan putaran pertama pada 2028 dan 2030 kepada Jazz. Kessler kemudian menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun senilai USD 130 juta (sekitar Rp 2,3 triliun), dengan opsi sang pemain menentukan kelanjutan kontrak pada musim terakhir.

Selain Kessler, Lakers juga aktif di pasar free agency dengan mendatangkan Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, dan Collin Sexton. Mamukelashvili dikontrak empat tahun senilai USD 52 juta (Rp 936 miliar), Grimes empat tahun USD 60 juta (Rp 1,08 triliun), sedangkan Sexton menandatangani kontrak dua tahun senilai USD 19 juta (Rp 342 miliar).

‘’Kessler merupakan sosok center yang diinginkan Luka Doncic,’’ kata sumber di internal Lakers seperti dikutip ESN.