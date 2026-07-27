F1: Sirkuit Sepang Resmi Masuk Kalender Formula 1 2026, Bahrain Tetap Jadi Nama Grand Prix

Formula 1 resmi kembali ke Sepang pada musim 2026 sebagai pengganti GP Bahrain yang dibatalkan akibat konflik di Timur Tengah. (Dok. F1)
JawaPos.com - F1 resmi memasukkan Malaysia ke dalam kalender balap musim 2026. Sirkuit Sepang akan menjadi tuan rumah pada 2-4 Oktober sebagai pengganti Grand Prix Bahrain yang dibatalkan akibat konflik di Timur Tengah.
Meski digelar di Malaysia, balapan tersebut tetap menggunakan nama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Menurut laporan ESPN, Bahrain masih menanggung sebagian besar biaya penyelenggaraan sehingga kedua belah pihak sepakat mempertahankan nama Grand Prix Bahrain.
"Senang bisa memastikan Malaysia akan menjadi tuan rumah Grand Prix Bahrain pada 2026. Sekali lagi, olahraga ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi, menemukan solusi, dan menghadirkannya bagi semua yang mengikuti Formula 1," ujar CEO Formula 1 Stefano Domenicali, dikutip dari laman resmi Formula 1.
Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Sepang yang terakhir kali menggelar balapan Formula 1 pada 2017.
Masuknya Malaysia membuat kalender Formula 1 musim 2026 kembali berisi 23 seri. Meski demikian, dua balapan penutup musim di Qatar dan Abu Dhabi masih dibayangi ketidakpastian apabila konflik di Timur Tengah terus berlanjut.
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