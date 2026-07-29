Real Madrid Pecahkan Rekor Finansial Dunia Berkat Pendapatan Bersejarah dan Kesuksesan Komersial

JawaPos.com – Real Madrid kembali mencatatkan sejarah setelah menjadi klub olahraga pertama yang membukukan pendapatan tahunan sebesar USD 1,288 miliar atau sekitar Rp20,99 triliun, tanpa memasukkan pendapatan dari penjualan pemain.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Capaian tersebut diumumkan dalam laporan keuangan musim 2025–2026 yang dirilis oleh klub.

Pendapatan tersebut meningkat sekitar 3,1 persen dibandingkan musim sebelumnya. Rekor tersebut belum pernah dicapai oleh organisasi olahraga mana pun di dunia.

Selain mencatat pendapatan tertinggi, Real Madrid juga membukukan laba bersih sebesar USD 29 juta atau sekitar Rp472,7 miliar.

Klub juga memperpanjang catatan menjadi 26 musim berturut-turut membukukan keuntungan. Sementara itu, laba operasional sebelum amortisasi mencapai USD 326 juta atau sekitar Rp5,31 triliun. Ekuitas bersih klub kini telah melampaui USD 709 juta atau sekitar Rp11,56 triliun sehingga memperkuat posisi keuangannya.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi Stadion Santiago Bernabéu yang telah selesai direnovasi. Proyek renovasi stadion itu menelan biaya hampir USD 1,6 miliar atau sekitar Rp26,08 triliun.

Pendapatan dari operasional stadion meningkat 11 persen hingga mencapai sekitar USD 413 juta atau sekitar Rp6,73 triliun. Selain itu, sektor pemasaran juga menghasilkan sekitar USD 613 juta atau sekitar Rp9,99 triliun berkat kerja sama komersial dan sponsor baru.