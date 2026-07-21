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Aulia Ramadhani
Selasa, 21 Juli 2026 | 17.36 WIB

PSY Tuai Rekor dengan Video Musik Gangnam Style, Tembus 6 Miliar Penayangan di YouTube

PSY. (Soompi) - Image

PSY. (Soompi)

JawaPos.com – Memiliki nada ceria, penyanyi asal Korea PSY, berhasil meraih prestasi dengan karyanya, Gangnam Style yang meraih 6 miliar penayangan di YouTube

Dilansir dari Soompi, Selasa (21/7), lagu tersebut menghadirkan nada yang ceria, dan disukai banyak penggemarnya di seluruh dunia.

Video musik legendaris PSY untuk lagu hitnya tahun 2012, Gangnam Style, melampaui 6 miliar penayangan di YouTube pada 17 Juli.

Jumlah itu menjadikannya video musik pertama dari artis Asia yang pernah mencapai tonggak sejarah tersebut dan hanya yang kelima secara keseluruhan.

Awalnya ia merilis video musik untuk Gangnam Style pada 15 Juli 2012, yang berarti butuh waktu lebih dari 14 tahun untuk mencapai angka 6 miliar.

Saat pertama kali dirilis pada tahun 2012, Gangnam Style menjadi video musik pertama dalam sejarah YouTube yang pernah mencapai 1 miliar penayangan.

Penyanyi dan rapper Korea Selatan PSY diketahui memiliki popularitas yang tak main-main karena bakat luar biasa dalam bermusik.

Ia sempat menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2010-an dengan video yang riang dan lucu untuk lagu Gangnam Style.

Editor: Novia Tri Astuti
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