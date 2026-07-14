Linda Noskova Raih Gelar Grand Slam Perdana Usai Taklukkan Karolina Muchova pada Final Wimbledon 2026

JawaPos.com – Linda Noskova berhasil menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Muchova, pada partai final.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Petenis asal Republik Ceko itu meraih gelar Grand Slam pertamanya dalam penampilan perdana di final turnamen mayor. Noskova memastikan kemenangan dengan skor 6-2, 5-7, dan 6-3 setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit.

Noskova sempat berada di ambang kemenangan ketika unggul 6-2 dan 5-2 pada set kedua. Namun, Muchova bangkit dengan menyelamatkan lima poin pertandingan dan memaksakan laga berlanjut hingga set penentuan.

Meski kehilangan momentum, Noskova mampu menjaga ketenangan untuk kembali menguasai permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan.

Keberhasilan tersebut menjadikan Noskova sebagai salah satu juara Wimbledon termuda di Era Terbuka yang meraih gelar Grand Slam tunggal putri pertamanya di All England Club. Seusai pertandingan, ia mengaku sangat bahagia karena perjuangan selama dua pekan akhirnya membuahkan hasil.

Noskova juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, tim, dan para pendukung yang terus memberikan semangat sepanjang turnamen.

Sementara itu, Muchova harus kembali puas menjadi finalis setelah sebelumnya juga gagal meraih gelar Grand Slam di final French Open 2023. Meski kecewa, ia memberikan ucapan selamat kepada Noskova atas penampilan impresif yang ditunjukkan sepanjang pertandingan.