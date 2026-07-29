PBPI Kota Bekasi Gelar Liga Patriot, Jadi Ajang Seleksi Atlet Padel Menuju Porprov Jabar 2026

Liga Patriot Bekasi seri kedua resmi memulai perjalanan sebagai kompetisi padel antarklub. (istimewa)
JawaPos.com - Seri kedua Liga Patriot Bekasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Patriot Padel Series telah resmi dibuka di markas tim AF Padel Bekasi. Gelaran turnamen ini sekaligus dijadikan sebagai ajang penyaringan atlet padel menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Sejatinya, turnamen tersebut telah memainkan seri perdana. Sebab, Liga Patriot Bekasi telah dimulai pada 4 Juli 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 11 Oktober. Hanya saja, pembukaan resmi kompetisi baru digelar saat memasuki seri kedua.
Ketua Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Bekasi Andibachtiar Yusuf menyampaikan, keputusan tersebut memang telah direncanakan sejak awal.
"Kami sengaja melakukan pembukaan resmi di seri 2 karena kami pikir tidak selamanya pembukaan resmi harus dilakukan di saat kegiatan pertama kali dilakukan," kata Andibachtiar Yusuf dalam keterangannya.
Andibachtiar berharap, kehadiran Liga Patriot ini mampu membangun ekosistem padel yang berkelanjutan, khususnya di Kota Bekasi. Tidak hanya dari sisi kompetisi, tapi juga pembinaan atlet.
“Semoga tercipta ekosistem padel yang progresif dan bisa membawa kita ke kehidupan industrinya yang kemudian akan menciptakan prestasi diatas lapangan,” terang Adibachtiar.
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Liga Patriot Bekasi nantinya akan berlangsung selama delapan seri yang digelar di delapan venue berbeda. Kompetisi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sarana pencarian atlet terbaik Kota Bekasi untuk tampil di Porprov Jawa Barat 2026 pada 7-20 November.
"Kami juga menyiapkan sistem ranking dan menugaskan tim scout untuk menemukan atlet terbaik yang layak mewakili Kota Bekasi nanti," ujar Luthfi Fawwaz selaku Direktur Kompetisi PBPI Kota Bekasi.
Sebanyak sembilan tim ambil bagian pada musim perdana Liga Patriot Bekasi. Delapan di antaranya merupakan klub pendiri, yakni Deserve Social Club (DSC), AF Padel, Padel Grande, Futton, Back & Forth, Galaxy Padel Club (GPC), Loxus, dan Main Padel Pro (MPP).
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