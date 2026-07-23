Tren Padel dan Lari Dongkrak Penggunaan Wearable saat Berolahraga

JawaPos.com - Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga turut mendorong berkembangnya penggunaan perangkat wearable. Kehadiran teknologi menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang ingin memantau aktivitas fisik dan kondisi tubuh secara lebih terukur selama menjalani gaya hidup aktif.

Lari masih menjadi pilihan utama, sementara padel terus mencuri perhatian sebagai olahraga yang tengah berkembang di Indonesia. Seiring tren tersebut, penggunaan perangkat wearable untuk menunjang aktivitas olahraga juga ikut meningkat.

Wearable seperti smartwatch dan smartband kini dimanfaatkan untuk memantau berbagai indikator kebugaran. Mulai dari detak jantung, pembakaran kalori, kualitas tidur, hingga proses pemulihan tubuh setelah berolahraga.

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Kehadirannya membantu pengguna berlatih secara lebih terukur sesuai target kebugaran masing-masing. Melihat tren tersebut, Xiaomi Indonesia melakukan penyegaran lini wearable dengan menghadirkan Xiaomi Watch 5, Xiaomi Watch S5 46 mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Smart Band 10 Pro Ceramic Edition, serta Xiaomi Buds 6.

Jajaran perangkat itu dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga, mulai dari padel, lari, hingga renang. Ekosistem wearable Xiaomi dirancang untuk menemani pengguna olahraga secara konsisten.

”Seri smartwatch dan smartband kami memungkinkan pengguna menikmati setiap tahap dari wellness journey, mulai dari menyusun program olahraga, memantau kondisi tubuh secara real-time, hingga memberikan insight dari progres latihan. Sementara TWS kami memberikan semangat lebih bagi pengguna untuk berolahraga dengan ditemani playlist favorit. Jadi, setiap orang bisa olahraga dengan lebih nyaman, terarah, dan mindful sesuai fitness goal, baik bagi pemula maupun tingkat lanjut,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng.

Padel menjadi salah satu olahraga yang mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Selain menawarkan permainan yang cepat, olahraga tersebut juga banyak dipilih sebagai aktivitas bersama pasangan, keluarga, maupun teman.

Karakter permainan yang dinamis membuat pemain membutuhkan pemantauan kondisi tubuh setelah beraktivitas. Untuk kebutuhan tersebut, Xiaomi Watch 5 dibekali mode olahraga raket yang mampu merekam aktivitas selama bermain. Pengguna dapat memantau pembakaran kalori serta respons tubuh melalui fitur pemantauan kesehatan yang tersedia setelah sesi latihan selesai.