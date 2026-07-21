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Narendra Prasetya
Rabu, 22 Juli 2026 | 02.17 WIB

Konsistensi Jadi Kunci Stanford Menangi Dua Trofi dalam Dandim Padel Tournament

Atlet padel junior Surabaya Stanford Budi Miljanto. (Istimewa) - Image

Atlet padel junior Surabaya Stanford Budi Miljanto. (Istimewa)

JawaPos.com - Atlet padel junior Surabaya Stanford Budi Miljanto tampil dominan di ajang Dandim Padel Tournament di Padel & Friends, Surabaya. Turnamen itu berlangsung pada Sabtu (18/7) malam.

Stanford sukses menangi dua kategori sekaligus. Stanford keluar sebagai yang terbaik dalam kategori KU-10 dan KU-12.

”Aku main tidak memikirkan hasil akhir. Tapi lebih ke menjaga konsistensi, komunikasi dengan pasangan, dan mengurangi unforced error,” sebut Stanford.

Dia pun menyebut recovery juga jadi kuncinya. Terlebih, dia yang seharusnya turun dalam kategori KU-10, harus turun di KU-12. Atau satu KU di atasnya. Memainkan 7 gim dengan sistem run to 6 juga sangat melelahkan.

”Di KU-12, persaingan juga lebih ketat. Rally lebih panjang, dan setiap poin benar-benar diperjuangkan. Fisik dan mental sama-sama diuji,” tambah Stanford.

Ini gelar kelima Stanford sepanjang 2026. Meski begitu, Stanford masih haus gelar juara dalam sisa waktu tahun ini.  Terutama selama ajang FIP Promise dan Sirnas Padel 2026.

”Tapi yang terpenting, tetap menikmati proses dan terus berkembang di setiap turnamen,” tegas Stanford. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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