Tampil Gemilang, Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Melaju ke Babak Kedua

Pasangan tua rumah Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp maju ke babak kedua M-15 seri kedua Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Langkah membanggakan ditunjukkan ganda putra Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp. Mereka memastikan diri maju ke babak kedua M-15 seri kedua Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.
Bertanding di lapangan F Nusa Dua Bali, duo talenta muda merah putih ini secara dramatis sukses memenangi laga rubber set, saat bertemu Shanker Heisnam/Arjun Rathi dari India dalam laga yang berdurasi 1 jam 18 menit.
Takluk 4-6 di set awal tidak mematahkan semangat dari Rafalentino yang baru menginjak umur 16 tahun maupun Ethan yang berusia 17 tahun, merespons dengan bermain lebih sabar dan taktis sehingga mengantarkannya memenangi set kedua 6-4.
Di set pamungkas yang menggunakan format super tiebreak ganda putra merah putih ini justru mampu mengendalikan permainan untukk terus memimpin perolehan poin, dan akhirnya menutup laga dengan skor akhir 10 - 7.
Berkat kemenangan tersebut Rafalentino Ali Dacosta/Ethan David Zapp menjadi satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang lolos ke babak kedua untuk bertemu unggulan ketiga Isaac Becroft/Daisuke Sumizawa.
Tampil tanpa beban dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya merupakan kunci kemenangan pada laga perdana mereka, diungkapkan oleh kedua pemain seusai pertandingan.
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Selanjutnya mereka akan menghadapi ganda Selandia baru dan Jepang yang merupakan unggulan ketiga seri kedua M-15 Bali. Baik Falen dan Ethan akan berusaha bermain lepas sesuai karakter mereka masing-masing dan berharap mampu membuat kejutan.
Tuan rumah gagal menambah lagi wakilnya dinomor ganda putra setelah Anthony Susanto yang berpasangan dengan Gunawan Trismuwantara gagal menumbangkan Isaac Becroft/Daisuke Sumizawa.
Berjuang selama 1 jam 23 menit, Anthony serta Gunawan dipaksa menyerah oleh unggulan ketiga pasangan dari Selandia Baru dan Jepang dengan rubber set 6-4 5-7 dan super tiebreak 10-1.
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