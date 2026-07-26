Alexander Chang/Tanapat Nirundorn Juara Ganda Putra M-15 Seri 1 Amman Men's World Tennis Championship 2026

JawaPos.com - Alexander Chang/Tanapat Nirundorn sukses meraih gelar juara ganda putra di ajang M-15 Seri 1 Amman Men's World Tennis Championship 2026, di Nusa Dua Bali. Mereka menumbangkan pasangan Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi dua set langsung.

Pada laga final di lapangan A Nusa Dua Bali, pasangan dari Amerika Serikat dan Thailand, ini tampil mengejutkan dengan menumbangkan lawannya yang merupakan unggulan pertama. Meski baru pertama kali berpasangan, Alexander Chang/Tanapat Nirundorn mampu tampil solid. Set pertama, ganda dari Jepang ini dipaksa menyerah 3-6.

Berupaya bangkit dan sempat mematahkan servis dari Tanapat Nirundorn di game ke-5, upaya Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi kembali menemui hambatan. Pasangan Amerika Serikat serta Thailand ini mampu mengantisipasinya sehingga akhirnya menutup set kedua 7-5 untuk keluar sebagai juara.

Seusai memenangi laga yang berdurasi 1 jam 9 menit tersebut, Tanapat Nirundorn memuji rekannya yang tampil begitu luar biasa tanpa kenal Lelah. Alexander Chang juga harus bermain rangkap di nomor tunggal dan ganda putra.

Alexander Chang mengungkapkan, gelar yang diraihnya ini menjadi hasil menggembirakan sekaligus menjadi modal penting mereka berdua. Mereka akan kembali berpasangan pada M-15 seri kedua mendatang.

Dengan gelar juara yang diperoleh pada seri pembuka M-15 di Nusa Dua Bali, Alexander Chang/Tanapat Nirundorn berhak atas hadiah uang sebesar $ 930 dan juga tambahan 15 poin. Sedangkan sebagai runner up, Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi memperoleh $ 540 serta 8 poin.

Sementara itu, di sektor tunggal putra, wakil Thailand Thanaphat Boosarawongse secara dramatis berhasil menumbangkan Alexander Chang melalui kemenangan rubber set. Ketatnya pertarungan antar kedua pemain tersaji di sepanjang pertandingan.

Poin demi poin berlangsung imbang hingga skor 3-3 di set pertama. Namun pemain kidal Amerika Serikat yang berusia 20 tahun tersebut dengan senjata servis serta groundstroke yang prima, memenangi set awal ini dengan 6-3.