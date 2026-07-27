Petenis Thailand Thanaphat Boosarawongse juara M-15 Seri Pertama Amman Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Perjuangan pantang menyerah Thanaphat Boosarawongse akhirnya berbuah hasil di ajang M-15 Seri Pertama Amman Men's World Tennis Championship 2026. Dia tampil sebagai juara.
Petenis Thailand yang menapak pada kejuaraan yang berhadiah total $ 150.000 ini mulai dari babak kualifikasi, pada dilaga final harus bertanding selama 2 jam 58 menit. Dia menumbangkan wakil dari Jepang Ryuki Matsuda lewat kemenangan rubber set di final.
Bertanding di lapangan A Nusa Dua Bali, pertarungan antar kedua petenis ini dipenuhi dengan duel rali-rali panjang dari garis belakang. Pemain tenis Thailand maupun Jepang ini memiliki pola permainan sama.
Sempat tampil dibawah tekanan dan sering melakukan kesalahan sendiri, di set pertama petenis negri gajah putih yang berusia 20 tahun ini dipaksa takluk 4-6 dalam tempo 64 menit.
Thanaphat Boosarawongse harus bertanding sebanyak 7 kali sejak babak penyisihan hingga final. Sejak babak perempat final dan semifinal dia harus bertarung rubber set.
Petenis Thailand itu mampu menemukan performa terbaiknya dan membalas kekalahan dengan skor 6-3. Kemenangan di set kedua tersebut kian memotivasi Thanaphat Boosarawongse di laga set pamungkas memegang kendali permainan, sekaligus berganti memaksa Ryuki Matsuda bertahan mati-matian menahan agresifitas lawan.
Stamina menurun dari petenis Jepang berusia 26 tahun yang saat ini berperingkat 769 ATP, di set ketiga Ryuki Matsuda Akhirnya harus mengakui keperkasaan dari Thanaphat Boosarawongse dan dipaksa takluk dengan skor akhir 7-5.
Sebuah laga yang begitu melelahkan namun berkat kerja keras serta dukungan keluarga yang selalu hadir di tribun penonton, akhirnya membuahkan hasil gelar juara, menjadi sebuah cerita indah selama mengikuti serangkaian turnamen termasuk M-15 seri pertama di Nusa Dua Bali, ungkap Thanaphat Boosarawongse seusai pertandingan.
Dengan raihan gelar juara tunggal putra M-15 seri pertama Amman Men's World Tennis Championship seri kedua M-15, Thanaphat Boosarawongse berhak atas hadiah uang $ 2.160, sementara sebagai runner up Ryuki Matsuda mendapat $ 1.272, yang diserahkan Prana Mahardika selaku Area Head BNI Wilayah 8.
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