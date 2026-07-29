Seri Kedua M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 Digelar di Bali

JawaPos.com - Usai gelaran seri pertama M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, tanpa menunggu jeda kejuaran tenis bertaraf internasional yang berhadiah total $ 15.000 ini langsung berlanjut ke seri kedua. Turnamen berlangsung mulai 27 Juli hingga 2 Agustus di lapangan Bali National Tennis Center di kawasan wisata ITDC Nusa Dua.

Diawali dengan babak penyisihan yang melibatkan 32 petenis yang saling bertarung untuk memperebutkan jatah 8 tiket babak utama. Tuan rumah meloloskan 1 wakilnya melalui Gunawan Trismuwantara.

Menghadapi petenis Arab Saudi Bader Idrees, pada laga final kualifikasi, wakil tuan rumah ini sukses menyudahi lawannya 6-4 dan 6-2 dalam tempo 1 jam 48 menit. Gunawan memastikan tiket ke babak utama.

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Seusai pertandingan Gunawan Trismuwantara mengaku permainannya cukup nyaman sehingga mampu mengontrol lawannya terutama di set kedua. Hal ini menyamai rekornya pada seri pertama, maju ke babak utama.

Selain dinomor tunggal Gunawan Trismuwantara juga memastikan diri bertanding di nomor ganda putra berpasangan dengan Anthony Susanto. Mereka akan menantang unggulan ketiga Isaac Becroft/Daisuke sumizawa.

Lolosnya Gunawan Trismuwantara pada seri kedua M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, ternyata belum mampu di ikuti oleh Ethan David Zapp dan Kareem Abdul Hakim setelah kedua petenis Indonesia tersebut gagal melewati rintangan petenis asing di babak kualifikasi.

Ethan David Zapp yang menghadapi Yuya Hirose dari Jepang setelah dipaksa menyerah dua set langsung. Sementara Kareem Abdul Hakim harus mengakui ketangguhan petenis India Aniketh Venkataraman.

Selanjutnya di babak utama tuan rumah juga masih memiliki tiga wakil lainnya yang tampil dengan fasilitas wildcard yaitu Anthony Susanto, Nathan Barki dan juga pemain mudanya Rafalentino Ali Da Costa.