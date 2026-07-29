Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 29 Juli 2026 | 12.54 WIB

Seri Kedua M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 Digelar di Bali

M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 seri kedua di lapangan Bali National Tennis Center di kawasan wisata ITDC Nusa Dua. (Istimewa) - Image

M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 seri kedua di lapangan Bali National Tennis Center di kawasan wisata ITDC Nusa Dua. (Istimewa)

JawaPos.com - Usai gelaran seri pertama M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, tanpa menunggu jeda kejuaran tenis bertaraf internasional yang berhadiah total $ 15.000 ini langsung berlanjut ke seri kedua. Turnamen berlangsung mulai 27 Juli hingga 2 Agustus di lapangan Bali National Tennis Center di kawasan wisata ITDC Nusa Dua.

Diawali dengan babak penyisihan yang melibatkan 32 petenis yang saling bertarung untuk memperebutkan jatah 8 tiket babak utama. Tuan rumah meloloskan 1 wakilnya melalui Gunawan Trismuwantara.

Menghadapi petenis Arab Saudi Bader Idrees, pada laga final kualifikasi, wakil tuan rumah ini sukses menyudahi lawannya 6-4 dan 6-2 dalam tempo 1 jam 48 menit. Gunawan memastikan tiket ke babak utama.

Seusai pertandingan Gunawan Trismuwantara mengaku permainannya cukup nyaman sehingga mampu mengontrol lawannya terutama di set kedua. Hal ini menyamai rekornya pada seri pertama, maju ke babak utama.

Selain dinomor tunggal Gunawan Trismuwantara juga memastikan diri  bertanding di nomor ganda putra berpasangan dengan Anthony Susanto. Mereka akan menantang unggulan ketiga Isaac Becroft/Daisuke sumizawa.

Lolosnya Gunawan Trismuwantara pada seri kedua M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, ternyata belum mampu di ikuti oleh Ethan David Zapp dan Kareem Abdul Hakim setelah kedua petenis Indonesia tersebut gagal melewati rintangan petenis asing di babak kualifikasi.

Ethan David Zapp yang menghadapi Yuya Hirose dari Jepang setelah dipaksa menyerah dua set langsung. Sementara Kareem Abdul Hakim harus mengakui ketangguhan petenis India Aniketh Venkataraman.

Selanjutnya di babak utama tuan rumah juga masih memiliki tiga wakil lainnya yang tampil dengan fasilitas wildcard yaitu Anthony Susanto, Nathan Barki dan juga pemain mudanya Rafalentino Ali Da Costa.

Babak utama di nomor tunggal Nathan Barki yang baru memulai debut di seri kedua akan bertanding di lapangan A Nusa Dua Bali, menantang unggulan ke 5 Yusuke Takahashi dari Jepang. Sementara duet ganda muda Indonesia Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp akan bertemu Shanker Heisnam/Arjun Rathi dari India.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta Jadi Ajang Pemetaan Kekuatan Menuju PON 2028 - Image
Sports

Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta Jadi Ajang Pemetaan Kekuatan Menuju PON 2028

Selasa, 28 Juli 2026 | 00.05 WIB

Thanaphat Boosarawongse juara M-15 Seri Pertama Amman Men's World Tennis Championship 2026 - Image
Sports

Thanaphat Boosarawongse juara M-15 Seri Pertama Amman Men's World Tennis Championship 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 21.13 WIB

Alexander Chang/Tanapat Nirundorn Juara Ganda Putra M-15 Seri 1 Amman Men's World Tennis Championship 2026 - Image
Sports

Alexander Chang/Tanapat Nirundorn Juara Ganda Putra M-15 Seri 1 Amman Men's World Tennis Championship 2026

Minggu, 26 Juli 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore