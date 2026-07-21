Jelang Asian Games 2026, CdM Upayakan Tim Wushu Indonesia Latih Tanding di Tiongkok

JawaPos.com - Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, akan mengupayakan tim Wushu Indonesia bisa melakoni latih tanding di Tiongkok. Program latih tanding tersebut menjadi bagian dalam persiapan skuad Merah Putih menuju Asian Games 2026.

Asian Games 2026 dijadwalkan bergulir di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kontingen Indonesia, termasuk cabang olahraga (cabor) wushu, mulai memanaskan mesinnya jelang kompetisi bergengsi tersebut.

Sebagai CdM,Todotua Pasaribu mulai melakukan safari ke pemusatan latihan ke cabang olahraga yang sedang mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026. Dalam kunjungannya ke sesi latihan kontingen Wushu Indonesia, ia pun mendapat permintaan khusus.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu Indonesia (Sekjen PB WI), Ngatino meminta kepada CdM agar para atletnya bisa melakukan latih tanding ke Tiongkok. Para atlet juga diharapkan bisa merasakan latih tanding untuk mengasah kemampuan di kategori Sanda (pertarungan bebas) dan Taolu (seni jurus) sebelum Asian Games 2026.

"Dan dia sparring-nya itu banyak dan biasanya latihannya suka sama-sama dengan atlet Cina. Ya jadi bisa memacu semangat. Nah, untuk tahun ini, ini tanda-tanda itu belum nampak," kata Ngatino saat menerima kunjungan CdM Todotua Pasaribu di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

"Nah, mudah-mudahan nanti lewat Pak CdM bisa disampaikan ya karena kondisinya memang perlu yang itu (latih tanding)," sambungnya.

Permintaan tersebut direspons positif oleh CdM Todotua Pasaribu. Dia memastikan, pihaknya akan mengupayakan segala kebutuhan kontingen Wushu Indonesia menjelang tampil di Asian Games 2026. Dia akan melaporkan kebutuhan tersebut kepada NOC Indonesia dan Kemenpora RI.

“Ya, itu (permintaan latih tanding di Tiongkok memang ada dalam program. Nanti saya setelah ini akan langsung melapor ke NOC juga sama Kemenpora keterkaitan dengan hal itu, karena itu mengenai kaitannya dengan apa namanya dana latihan ya," ujar Todotua Pasaribu.