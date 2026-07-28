Arema FC Women Kirim Enam Talenta Muda ke Timnas Indonesia U-17, Siap Tampil di Srikandi Merdeka Cup 2026

Enam pemain Arema FC Women dipanggil Timnas U-17 untuk TC dan siap tampil di Srikandi Merdeka Cup 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC Women kembali menunjukkan kontribusinya dalam pembinaan sepak bola putri usia muda. Sebanyak enam pemain mereka resmi dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 sebagai persiapan menghadapi Srikandi Merdeka Cup 2026 yang akan digelar pada 14–23 Agustus mendatang.
Keenam pemain tersebut adalah Naura Airish Qaisara, Oktavia Safara Putri, Alica Saviola Rumba, Kesya Arabella Manisya Nian, Lintang Anugrah Radisty, dan Fadilla. Mereka langsung bergabung dalam training camp (TC) yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah, mulai 25 Juli 2026.
Pemanggilan ini menjadi kabar menggembirakan bagi Arema FC Women. Pasalnya, para pemain tersebut baru saja menyelesaikan kompetisi Hydroplus Soccer League 2025/2026 dan kini mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di level tim nasional.
Kepala Pelatih Arema FC Women Nanang Habibi mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Menurut dia, kesempatan membela Timnas U-17 merupakan hasil dari proses latihan dan kerja keras yang telah dijalani para pemain selama mengikuti kompetisi.
Nanang menilai pemanggilan enam pemain ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan pemain muda di Arema FC Women berjalan ke arah yang positif. Dia berharap pengalaman selama berada di lingkungan tim nasional akan menjadi bekal berharga bagi perkembangan mereka pada masa mendatang.
Pelatih tersebut juga menjelaskan bahwa keenam pemain berasal dari kelompok usia yang berbeda di level klub. Meski demikian, seluruhnya masih berada dalam rentang kelahiran 2010 hingga 2013 sehingga memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17.
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Naura Airish Qaisara, Oktavia Safara Putri, dan Alica Saviola Rumba sebelumnya menjadi bagian dari skuad U-18 Arema FC Women yang tampil pada Hydroplus Soccer League All Star 2025/2026. Sementara itu, Kesya Arabella Manisya Nian, Lintang Anugrah Radisty, dan Fadilla merupakan pemain yang selama ini memperkuat tim U-15.
Perbedaan kelompok usia tersebut justru dinilai menjadi nilai tambah. Mereka telah memperoleh pengalaman bertanding yang berbeda sehingga diharapkan mampu saling melengkapi ketika menjalani persaingan di level internasional.
Srikandi Merdeka Cup 2026 sendiri akan menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia U-17 untuk menambah pengalaman bertanding menghadapi tim-tim dari luar negeri. Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan akan menurunkan dua tim, yakni Indonesia Garuda Pertiwi serta Indonesia Putri Nusantara, agar semakin banyak pemain muda memperoleh menit bermain.
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