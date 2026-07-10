Akademi Persib Bandung Lolos ke Semifinal Hydroplus Soccer League, Bakal Hadapi Putri JP Jakarta

Pemain Akademi Persib Bandung berduel dengan pemain Samba Persada Women pada laga HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus. (Istimewa)
JawaPos.com – Akademi Persib Bandung memastikan tempat di babak semifinal HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 kategori U-18 setelah mengalahkan Samba Persada Women dengan skor 2-0 di Supersoccer Arena, Kudus, Jumat (10/7). Kemenangan tersebut menjadi penentu langkah tim asal Bandung itu ke fase gugur setelah persaingan Grup B berlangsung ketat hingga laga terakhir.
Menghadapi pertandingan hidup-mati, Akademi Persib Bandung langsung tampil menekan sejak menit awal. Namun Samba Persada Women yang belum meraih poin sepanjang fase grup tidak memberikan kemenangan dengan mudah. Pertarungan sengit di lini tengah membuat kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama.
Akademi Persib lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, tetapi disiplin pertahanan Samba Persada Women membuat berbagai upaya serangan selalu kandas sebelum memasuki area berbahaya. Hingga turun minum, skor tetap bertahan 0-0.
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Momentum pertandingan berubah pada babak kedua. Samba Persada Women harus bermain dengan 10 pemain setelah kapten tim Khalishah Almira Safitri menerima kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain mampu dimanfaatkan Akademi Persib untuk meningkatkan tekanan ke area pertahanan lawan.
Gol yang ditunggu akhirnya lahir melalui titik penalti. Auliah Arifah sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor setelah rekannya dilanggar di dalam kotak terlarang. Sepakan terarahnya membawa Akademi Persib Bandung unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat permainan Akademi Persib semakin berkembang.
Pada menit ke-59, Mega Aprilia menggandakan keunggulan setelah menyambut umpan Zahra Putri Permata Sari di depan gawang. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi tim Kota Kembang.
Gelandang Akademi Persib Bandung Auliah Arifah mengakui timnya sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan, terutama pada babak pertama. Namun evaluasi saat jeda pertandingan membuat permainan tim menjadi lebih efektif. "Kami cukup kesulitan karena belum bisa membaca pola permainan lawan. Setelah evaluasi di babak kedua, kami bermain lebih tenang dan lebih menekan. Alhamdulillah bisa meraih kemenangan dan lolos ke semifinal," ujarnya.
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Pelatih Akademi Persib Bandung Dian Nadia Mutiara menilai timnya masih perlu meningkatkan konsistensi permainan menghadapi fase gugur. Menurut dia, ketenangan dalam mengatur tempo akan menjadi kunci menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. "Kami akan meminta pemain bermain lebih sabar dan efisien. Semifinal tentu berbeda karena seluruh tim yang lolos memiliki kualitas yang bagus. Karena itu, kami juga menyiapkan beberapa penyesuaian taktik," kata Dian.
Hasil tersebut mengantarkan Akademi Persib Bandung finis sebagai runner-up Grup B dengan enam poin. Di semifinal, mereka akan menghadapi juara Grup A, Putri JP Jakarta. Sementara satu tiket semifinal lainnya menjadi milik Arema FC Women yang keluar sebagai juara Grup B dan akan berhadapan dengan Putri Garut.
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