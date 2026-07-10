Arema FC Women Puncaki Grup B U-18, Siap Tantang Putri Garut di Semifinal Hydroplus Soccer League

JawaPos.com – Arema FC Women memastikan langkah ke babak semifinal Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Putri Tangsel City pada laga terakhir Grup B U-18 di Supersoccer Arena, Kudus, Jumat (10/7). Hasil tersebut cukup mengantarkan tim asal Malang itu finis sebagai juara grup dengan koleksi tujuh poin.

Menghadapi tim yang wajib menang untuk menjaga peluang lolos, Arema FC Women langsung mendapat perlawanan sengit sejak menit awal. Putri Tangsel City tampil agresif dan beberapa kali mengancam lewat Cessa Elyen Febriani. Salah satu peluang terbaik bahkan membentur tiang gawang Arema pada babak pertama.

Arema memilih bermain lebih sabar sambil menunggu celah serangan balik. Tim besutan Dindin Wahyudin sempat mengancam melalui Oktavia Safara Putri dan Nigita Putri Tauladani, namun belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Arema mulai lebih berani menekan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Kesempatan emas sempat diperoleh Merisya Ika Hendrawan, tetapi tendangannya hanya membentur mistar gawang.

Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-66. Serangan balik cepat yang dibangun Juliana Adriana Gabriella Waum dan Merisya Ika Hendrawan berhasil diselesaikan dengan baik oleh Oktavia Safara Putri untuk membawa Arema unggul 1-0.

Saat kemenangan sudah di depan mata, konsentrasi Arema sedikit menurun pada masa injury time. Putri Tangsel City mampu menyamakan kedudukan melalui Savaira Rizqin yang memanfaatkan umpan Cessa Elyen Febriani. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kiper Arema FC Women Keysha Putri Dwi Arianti mengaku bersyukur timnya tetap mampu mengamankan tiket semifinal. Namun, ia menilai gol balasan yang terjadi di menit akhir menjadi pelajaran penting bagi timnya. "Kami sempat kehilangan fokus di menit-menit akhir. Untuk semifinal nanti kami harus mengurangi kesalahan seperti itu agar bisa memenangkan pertandingan," ujar Keysha.

Pelatih Arema FC Women Dindin Wahyudin mengatakan fokus tim kini tertuju pada persiapan menghadapi semifinal. Menurutnya, evaluasi utama berada pada efektivitas penyelesaian akhir yang masih perlu ditingkatkan. "Kami akan menganalisis kekuatan lawan dan menentukan skema permainan yang tepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir sebenarnya kami hanya kurang tenang saat menyelesaikan peluang," kata Dindin.