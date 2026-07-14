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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 14 Juli 2026 | 15.56 WIB

Oedaija O'Shea Ukir Prestasi, Bek Arema FC Women U-18 Dinobatkan Best Player Hydroplus League

Arema FC Women. (Istimewa) - Image

Arema FC Women. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC Women U-18 belum berhasil menutup perjuangan di ajang Hydroplus Soccer League All Star 2025/2026 dengan trofi juara. Meski demikian, tim muda Singo Edan tetap membawa pulang kabar membanggakan lewat penghargaan individu yang diraih bek andalan mereka, Oedaija O'Shea Sharinah.

Oedaija O'Shea dinobatkan sebagai Pemain Terbaik (Best Player) pada turnamen nasional Hydroplus League tersebut. Penghargaan itu menjadi bukti konsistensi penampilannya sepanjang kompetisi, terutama saat menjaga lini pertahanan Arema FC Women U-18.

Selama turnamen berlangsung, Oedaija O'Shea tampil disiplin dalam mengawal barisan belakang. Permainannya yang tenang, mampu membaca situasi, serta kuat dalam duel membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling menonjol hingga babak akhir kompetisi.

Menariknya, gelar pemain terbaik memang sudah menjadi target pribadi O'Shea sejak sebelum turnamen dimulai. Dia mengaku selalu menanamkan rasa percaya diri sebagai modal utama untuk mencapai target tersebut.

"Dari awal mau ikut turnamen tuh sebenarnya targetnya sudah best player. Jadi intinya itu percaya diri aja, kuncinya percaya diri," ujar O'Shea.

Meski begitu, perjalanan menuju penghargaan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Di tengah persaingan yang ketat dengan pemain-pemain terbaik dari berbagai daerah, dia sempat dihantui rasa ragu. Namun, O'Shea memilih tetap fokus memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan.

Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Penampilan konsisten yang ditunjukkan sepanjang kompetisi membuat panel penilai memilihnya sebagai pemain terbaik Hydroplus Soccer League All Star 2025/2026.

Bagi O'Shea, penghargaan ini memiliki arti yang sangat spesial. Dia menilai kesempatan meraih gelar individu di turnamen nasional bukanlah hal yang datang setiap saat.

"Sangat berarti, kan jarang juga dapat best player di turnamen-turnamen nasional. Jadi ini cukup sangat berarti," kata dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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