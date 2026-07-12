Jannik Sinner vs Alexander Zverev: Prediksi Final Wimbledon 2026, Rekor Head to Head Berat Sebelah

JawaPos.com - Final Wimbledon 2026 bukan sekadar perebutan trofi. Jannik Sinner datang sebagai petenis nomor satu dunia sekaligus juara bertahan dengan modal sembilan kemenangan beruntun atas Alexander Zverev. Namun, Zverev yang baru saja menjuarai Roland Garros yakin momentum kini berpihak kepadanya.

Sinner Datang dengan Modal Sangat Meyakinkan Jannik Sinner melangkah ke final setelah menyingkirkan Novak Djokovic dengan skor identik 6-4, 6-4, 6-4.

Meski skor tampak cukup ketat, jalannya pertandingan justru memperlihatkan dominasi petenis Italia tersebut. Sinner tidak kehilangan satu pun game servis, sementara Djokovic hanya mampu menciptakan satu break point sepanjang laga.

Djokovic pun mengakui lawannya memang tampil jauh lebih baik.

"Saya selalu terlambat setengah langkah di hampir setiap pukulan. Sesederhana itu. Dia berada satu level, bahkan lebih tinggi daripada saya. Saya tidak cukup tajam, tidak cukup cepat bereaksi, dan tidak cukup seimbang untuk mengimbanginya," kata Djokovic seperti dikutip Reuters.

Meski gagal ke final, Djokovic menegaskan dirinya belum berpikir mengakhiri karier.

"Tahun ini, dari tiga Grand Slam saya mencapai satu final dan satu semifinal. Bagi 99 persen pemain, itu hasil yang sangat bagus. Bagi saya, hasil itu bagus, tetapi belum cukup karena saya terbiasa mengejar standar tertinggi," ujar petenis 39 tahun tersebut.

Selain unggul dalam rekor pertemuan, Sinner juga tampil paling stabil sepanjang Wimbledon 2026. Ia hanya kehilangan sedikit game servis hingga semifinal dan belum benar-benar mendapat tekanan seperti yang dialami Zverev saat menghadapi Arthur Fery.

Jannik Sinner bersama trofi Wimbledon 2025. (Dok. Antara)

Zverev Akhirnya Menembus Final Wimbledon Di sisi lain, Alexander Zverev akhirnya mematahkan penantian panjang dengan lolos ke final Wimbledon untuk pertama kalinya.