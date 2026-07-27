Juara Grand Slam 24 Kali Novak Djokovic Putuskan Absen dari Canadian Open 2026

Novak Djokovic (Instagram @djokernole)
JawaPos.com – Novak Djokovic resmi mengundurkan diri dari Canadian Open 2026 yang akan berlangsung di Montreal.
Dilansir dari laman Bakers Field pada Minggu (26/7), Pengumuman tersebut disampaikan Tennis Canada setelah nama petenis peraih 24 gelar Grand Slam itu sebelumnya masuk dalam daftar peserta turnamen ATP Masters 1000.
Keputusan tersebut membuat Djokovic dipastikan tidak tampil pada salah satu ajang penting menjelang US Open.
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Selain Djokovic, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner juga memutuskan untuk menarik diri dari turnamen yang sama.
Sementara itu, Carlos Alcaraz telah lebih dahulu dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan kanan.
Absennya tiga pemain papan atas tersebut membuat persaingan Canadian Open 2026 diperkirakan berlangsung lebih terbuka.
Direktur turnamen National Bank Open, Valérie Tétreault, mengaku kecewa atas mundurnya Djokovic dan Sinner, terutama karena keduanya juga tidak tampil pada edisi sebelumnya di Toronto.
Meski demikian, pihak penyelenggara tetap menghormati keputusan para pemain yang mengutamakan kondisi fisik di tengah padatnya jadwal kompetisi.
Tennis Canada juga menilai tingginya angka pengunduran diri menjelang turnamen menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam kalender tenis profesional.
Dengan absennya Djokovic, Alexander Zverev diproyeksikan menjadi unggulan pertama pada Canadian Open 2026. Félix Auger-Aliassime akan menempati posisi unggulan kedua sekaligus menjadi petenis Kanada dengan unggulan tertinggi dalam sejarah turnamen tersebut.
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