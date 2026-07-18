Terinspirasi Lionel Messi, Bintang NBA Giannis Antetokounmpo Ungkap Rahasia Ingin Tetap Hebat hingga Usia Senja

JawaPos.com - Lionel Messi kembali mendapat pujian dari atlet kelas dunia. Kali ini datang dari bintang NBA, Giannis Antetokounmpo.

Pebasket asal Yunani tersebut mengaku menjadikan kapten Timnas Argentina Lionel Messi sebagai inspirasi dalam menjaga performa dan profesionalisme sebagai atlet. Pernyataan tersebut disampaikan Giannis Antetokounmpo saat konferensi pers perdananya sebagai pemain Miami Heat pada Kamis (16/7).

Kepindahan mantan MVP NBA itu ke Miami membuat kota tersebut kini memiliki dua ikon olahraga dunia. Yakni Giannis Antetokounmpo di NBA dan Messi bersama Inter Miami di Major League Soccer (MLS).

Giannis mengungkapkan, menyaksikan langsung laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina yang memastikan langkah mereka ke partai final.

Messi tampil sebagai salah satu pemain kunci dalam laga tersebut. Meski tidak mencetak gol, pemain berusia 39 tahun itu sukses menciptakan dua assist yang membantu Albiceleste mengamankan kemenangan penting.

Bagi Giannis, penampilan Messi bukan hanya soal kemampuan mengolah bola. Dia melihat sosok yang mampu memimpin tim dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh rekan setimnya melalui kerja keras selama bertahun-tahun.

"Melihat pertandingan itu, Anda benar-benar menyaksikan sosok hebat. Messi mungkin akan dikenang sebagai salah satu atlet terbaik sepanjang masa," ujar Giannis.

Pebasket berusia 31 tahun itu mengaku mendapatkan motivasi baru setelah melihat bagaimana Messi tetap tampil luar biasa di level tertinggi meski usianya tidak lagi muda. Konsistensi yang ditunjukkan Messi menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga disiplin dalam menjaga kondisi tubuh dan komitmen terhadap tim.