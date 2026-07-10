Transfer Kawhi Leonard ke Raptors Ditunda Karena Investigasi NBA

JawaPos.com - Toronto Raptors terpaksa menunda penyelesaian transfer Kawhi Leonard dari Los Angeles Clippers, setelah NBA menyatakan hasil investigasi terhadap dugaan pelanggaran aturan batas gaji dapat memengaruhi status transaksi tersebut, dikutip dari ANTARA.

Laman NBA, Jumat, menyatakan investigasi masih dilakukan penyelenggara liga kepada Clippers, sehingga proses transfer harus menunggu sampai proses tersebut selesai.

"NBA memberi tahu kami bahwa sebagai akibat dari investigasi yang sedang berlangsung terhadap Clippers, kami akan menanggung risiko dari setiap kemungkinan hasil investigasi yang berdampak kepada Leonard, dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami akan menunggu hingga investigasi liga selesai," demikian pernyataan Manajemen Toronto Raptors.

Sampai saat ini belum ada jadwal pasti kapan investigasi tersebut akan rampung.

Penyelidikan dilakukan oleh penasihat hukum independen yang ditunjuk NBA, sementara pihak liga belum memberikan komentar lebih lanjut.

NBA membuka investigasi pada September 2025 untuk menyelidiki apakah kontrak kerja sama promosi senilai 28 juta dolar AS antara Leonard Kawhi dan Aspiration Fund Adviser LLC melanggar aturan liga mengenai batas gaji (salary cap).

Raptors menegaskan tetap berkomitmen membawa kembali forward itu ke Toronto dan berharap investigasi dapat segera diselesaikan demi kepastian bagi pemain, klub, dan para penggemar.

Sebelumnya, Raptors dan Clippers telah menyepakati pertukaran pemain dengan mengirim Leonard kembali ke Raptors.