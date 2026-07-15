Marc Marquez Fokus Pulihkan Kondisi saat Jeda MotoGP 2026, Merasa Belum Comeback Meski Juara GP Jerman

JawaPos.com – Marc Marquez kembali masuk dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu menyapu bersih kemenangan sprint race dan balapan utama GP Jerman di Sachsenring pada 11-12 Juli lalu.

Hasil tersebut memangkas jarak Marc dengan Jorge Martin yang memimpin klasemen sementara menjadi hanya 18 poin.

Meski tampil meyakinkan, Marc mengaku kondisinya belum sepenuhnya pulih. Dia masih menjalani proses pemulihan setelah menjalani operasi bahu kanan pada Mei lalu. Cedera tersebut merupakan dampak kecelakaan yang dialaminya di Mandalika musim lalu.

"Saya berada dalam pertarungan untuk meraih gelar, tetapi comeback saya belum selesai. Saya masih tertinggal 18 poin dan masih ada 11 balapan tersisa," ujar pembalap berjuluk The Baby Alien itu, dikutip dari GPOne.

Karena itu, Marc tidak ingin memanfaatkan jeda musim panas hanya untuk berlibur, tetapi juga meningkatkan kondisi fisiknya. Setelah GP Jerman, MotoGP akan memasuki jeda hampir satu bulan sebelum kembali balapan di Silverstone, Inggris, pada 7-9 Agustus mendatang.

"Saya akan mencoba membuat kemajuan dengan lengan saya selama jeda musim panas. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, tetapi saya akan bekerja keras," tekad Marc.

Namun, di usia 33 tahun dan dengan riwayat cedera yang panjang, Marc menyadari dirinya tak bisa lagi memaksakan kondisi fisik. Kini dia harus lebih cermat mengatur porsi latihan dan waktu pemulihan.

"Dulu saya tidak peduli dengan hari istirahat, tetapi sekarang saya harus melakukannya. Saya tidak bisa berlatih keras selama dua hari berturut-turut."

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