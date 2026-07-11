Rahasia Veda Ega Pratama Gacor di Moto3 Jerman 2026, Masih Belum Puas Meski Kuasai Sesi Latihan

Veda Ega Pratama mencatat waktu tercepat pada sesi Practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring dan memastikan lolos langsung ke Q2. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi Practice Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2026), sekaligus memastikan tiket langsung ke Q2.
Catatan waktu 1 menit 25,848 detik menjadi modal berharga bagi rider Honda Team Asia, meski ia mengaku masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menghadapi sesi kualifikasi dan balapan.
Bagaimana Veda Ega Pratama Menjadi yang Tercepat di Practice?
Veda Ega Pratama kembali menunjukkan potensinya di Moto3 Jerman 2026 setelah tampil dominan pada sesi Practice yang berlangsung selama 45 menit di Sirkuit Sachsenring.
Pembalap asal Gunungkidul itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 25,848 detik. Torehan tersebut dibukukan pada putaran ke-12 dari total 17 lap yang dijalani sepanjang sesi.
Hasil itu membuat pembalap Honda Team Asia berada di posisi pertama mengungguli Joel Esteban dan Eddie O'Shea. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi sesi kualifikasi.
Veda mengaku bersyukur mampu menutup hari pertama dengan hasil yang memuaskan. Ia merasa performanya meningkat signifikan setelah sempat mengalami kesulitan pada sesi Free Practice.
"Alhamdulillah selesai dan juga praktis hari Jumat hasilnya sangat bagus bagi saya setelah di FP1 saya sedikit kesulitan dengan diri saya karena juga sudah lama tidak memutari track ini," kata Veda Ega Pratama dikutip JawaPos.com dari SPOTV.
Apa yang Dilakukan Veda Bersama Tim Honda Team Asia?
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