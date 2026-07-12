Jadwal Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Start Posisi 13, Momentum Naik Podium!

Jadwal Veda Ega Pratama menjalani balapan utama Moto3 Jerman 2026 dari posisi ke-13 setelah tampil di sesi kualifikasi Q2. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Jadwal Moto3 Jerman 2026 hari ini menjadi momen penting bagi Veda Ega Pratama yang akan memulai balapan utama dari posisi ke-13 di Sirkuit Sachsenring, Minggu (12/7/2026).
Pembalap Honda Team Asia itu masih memiliki peluang besar meraih poin, bahkan membuka kesempatan finis di barisan depan jika mampu tampil konsisten sepanjang balapan.
Bagaimana Posisi Start Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026?
Veda Ega Pratama akan mengawali balapan Moto3 Jerman 2026 dari posisi ke-13 setelah mencatat hasil tersebut pada sesi kualifikasi kedua (Q2) yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (11/7/2026).
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Posisi itu membuat pembalap muda Indonesia tersebut berada di barisan kelima saat lampu start padam.
Veda belum mampu mengulangi performa impresif yang ditunjukkannya sehari sebelumnya ketika menjadi yang tercepat pada sesi practice.
Persaingan yang semakin ketat di Q2 membuat catatan waktunya belum cukup untuk menembus jajaran 10 besar.
Pada sesi penentuan grid tersebut, Veda mencatatkan waktu yang terpaut 0,693 detik dari Brian Uriarte.
Selisih tersebut membuatnya harus puas memulai balapan dari posisi ke-13, meski tetap memiliki peluang memperbaiki hasil saat race berlangsung.
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