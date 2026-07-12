Moto3 Jerman 2026: Jangan Langsung Gas di Awal! Veda Ega Pratama Harus Jaga Ritme Balapan di Sirkuit Sachsenring

JawaPos.com — Veda Ega Pratama menunjukkan perkembangan positif sepanjang dua hari sesi Moto3 Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Pembalap Honda Team Asia itu akan memulai balapan dari posisi ke-13, Minggu (12/7/2026), dan memiliki peluang besar meraih hasil terbaik jika mampu menjaga ritme sejak lap awal hingga finis.

Mengapa posisi start ke-13 masih menjanjikan?

Hasil kualifikasi memang belum membawa Veda Ega Pratama ke barisan terdepan, tetapi posisi ke-13 bukanlah titik yang buruk untuk memulai balapan.

Di kelas Moto3, persaingan sangat rapat sehingga peluang memperbaiki posisi masih terbuka lebar selama mampu menjaga konsistensi.

Performa Veda selama dua hari sesi latihan juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Ia mampu beradaptasi dengan karakter Sirkuit Sachsenring yang dikenal sempit, berliku, dan menuntut ketelitian dalam memilih racing line.

Pada sesi latihan bebas pertama (FP1), Jumat (10/7/2026), Veda mengawali akhir pekan dengan berada di posisi ke-23. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27,456 detik sambil terus mencari setelan motor yang sesuai.

Performa Veda langsung melonjak pada sesi practice di sore hari.