Putri JP Jakarta Singkirkan Tigers Football Academy di HYDROPLUS Soccer League, Arema FC Women U-15 Lolos ke Semifinal

JawaPos.com – Persaingan menuju semifinal HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 semakin mengerucut. Putri JP Jakarta memastikan diri keluar sebagai juara Grup A U-18 setelah menundukkan Tigers Football Academy Surabaya dengan skor tipis 1-0 pada laga penentuan di Supersoccer Arena, Kudus, Kamis (9/7). Sementara di kategori U-15, Arema FC Women tetap melangkah ke semifinal meski harus mengakui keunggulan Mojang Priangan Ciamis.

Duel Putri JP Jakarta melawan Tigers Football Academy berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin sebelum pertandingan dimulai sehingga kemenangan menjadi harga mati untuk mengamankan tiket ke empat besar.

Putri JP Jakarta lebih banyak mengandalkan permainan cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Namun Tigers Football Academy juga beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik yang terorganisasi. Ketatnya duel di lini tengah membuat kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-39 babak kedua. Berawal dari bola sapuan pemain belakang Tigers Football Academy yang tidak sempurna, Kikka Putri Ramadani langsung menyambar bola dan melepaskan tembakan terarah yang gagal diantisipasi penjaga gawang lawan. Gol tersebut menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan Putri JP Jakarta.

Setelah unggul, Putri JP Jakarta tampil lebih percaya diri dalam mengendalikan tempo permainan. Tigers Football Academy berupaya mengejar ketertinggalan hingga menit-menit akhir, namun disiplin lini belakang Putri JP Jakarta membuat skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil itu mengantarkan tim asal Jakarta tersebut menutup fase grup sebagai juara Grup A U-18 dengan koleksi tujuh poin.

Pelatih Putri JP Jakarta Herry Susilo mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi tekanan dari Tigers Football Academy. “Dari awal kami menginstruksikan untuk meraih poin penuh dan mencetak gol secepat mungkin. Ternyata lawan juga sangat solid sehingga kami sempat kesulitan. Alhamdulillah gol akhirnya datang di babak kedua. Kami akan fokus mempersiapkan semifinal sambil melihat siapa lawan berikutnya,” ujar Herry.

Di kategori U-15, Arema FC Women memang harus menyerah 0-3 dari Mojang Priangan pada laga terakhir Grup A. Tim asal Ciamis itu tampil dominan dan memastikan status juara grup dengan rekor sempurna sembilan poin tanpa kebobolan selama fase penyisihan.

Meski kalah, Arema FC Women tetap berhak melaju ke semifinal sebagai runner-up Grup A dengan enam poin. Pelatih Arema FC Women Nanang Habibi menegaskan hasil tersebut tidak mengubah fokus tim untuk menatap fase gugur. “Kami memang melakukan rotasi pemain agar semuanya merasakan atmosfer kompetisi. Selain itu, kami kehilangan salah satu pemain penting karena cedera. Yang terpenting kami tetap lolos ke semifinal. Setelah ini kami fokus melakukan recovery dan menganalisis calon lawan dari Grup B,” kata Nanang.