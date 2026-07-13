Ribuan Pelari Akan Meriahkan Ajang Lari di Bandung yang Angkat Isu Pendidikan Inklusif

JawaPos.com - Ajang lari Padma Run Bandung digelar pada 4 Oktober 2026 mengusung tema #LaceUpForChange. Tahun ini, penyelenggara tidak hanya menitikberatkan pada olahraga, tetapi juga membawa misi sosial melalui dukungan terhadap pendidikan anak-anak dengan hambatan intelektual.

Penyelenggaraan tahun ini dipusatkan di Kota Bandung dan menjadi gelaran pertama setelah Padma Hotel Bandung kembali beroperasi pada 1 Juli 2026. Sebanyak lebih dari 1.061 peserta dari berbagai daerah di Indonesia diperkirakan akan mengikuti lomba, mulai dari pelari rekreasional hingga atlet.

Dalam pelaksanaannya, sebagian biaya pendaftaran peserta akan dialokasikan untuk mendukung Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SPLB) Anak dengan Hambatan Intelektual (Tunagrahita) di Cipaganti, Bandung. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan pendidikan dan berbagai program bagi anak-anak dengan hambatan intelektual.

Inisiatif tersebut sejalan dengan masih besarnya kebutuhan dukungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasar data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terdapat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses pendidikan, pengembangan diri, dan kesempatan yang lebih inklusif.

Race Director sekaligus Corporate Director of Marketing Communications Padma Hotels Desiree Merlina mengatakan, rute Padma Run Bandung 2026 dipilih untuk merepresentasikan tantangan yang harus dihadapi setiap peserta selama perlombaan.

"Tanjakan, turunan, dan perubahan elevasi di sepanjang rute menggambarkan perjalanan hidup yang dipenuhi berbagai tantangan untuk menguji ketangguhan dan tekad kita. Sebagaimana setiap pelari berusaha melewati tantangan hingga mencapai garis finis, kami berharap acara ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus melangkah dengan optimisme dan tujuan yang berarti. Bersama-sama, setiap langkah dapat membawa perubahan," ujar Desiree.

Selain mengangkat isu sosial, penyelenggara menilai kegiatan tersebut juga berpotensi mendukung sektor sport tourism di Bandung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bandung menyumbang 11,45 persen dari total perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Barat, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata utama di provinsi tersebut.

Padma Run Bandung 2026 akan menyediakan kategori lari 5 kilometer dan 10 kilometer dengan titik start dan finis di Padma Hotel Bandung. Rute lomba akan melintasi kawasan perbukitan dan sejumlah ruas jalan di Bandung Utara.