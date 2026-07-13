Jadi Global Brand Amabassador HGI, Luis Figo Bawa Misi untuk Olahraga Lebih Inklusif dan Cerminkan Pemikiran Strategis

JawaPos.com - Legenda sepak bola tim nasional Portugal Luis Figo antusias mengikuti gelaran Pesta Bola HGI 2026, sebuah program inisiasi HGI dengan dukungan Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional di fX Sudirman, Jakarta.
"Saya bisa melihat sambutan hangat yang luar biasa dan gairah yang dimiliki masyarakat di sini terhadap sepak bola. Sangat senang, sangat terhormat bisa merasakan itu," kata Luis Figo dilansir dari Antara, Sabtu.
Mendapatkan sambutan yang hangat dari para penggemar, Figo ingin ke depannya untuk berlibur di Indonesia dan mengeksplorasi tanah air lebih jauh lagi. Kehadiran Figo dalam Pesta Bola HGI 2026 kali ini disambut dengan hangat oleh pihak HGI Ray yang menilai bahwa figur seperti legenda timnas Portugal ini sangat dibutuhkan ke depannya.
"Luís Figo seperti kita tahu adalah legenda lapangan hijau. Tapi bagaimana ia mengasah taktik dan mengambil keputusan di tengah pertandingan adalah hal yang sangat bisa menjadi inspirasi para pegiat olahraga pikiran,” kata Ray.
Ke depannya KORMINAS menilai bahwa olahraga pikiran ada pada generasi muda. Kehadiran mantan pemain Real Madrid tersebut di Pesta Bola HGI di sesi luring ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi generasi muda dalam beradu strategi dan taktik di cabang olahraga lainnya.
"HGI akan terus berupaya mendukung beragam rencana pemerintah untuk memajukan olahraga pikiran di Indonesia,” lanjut Ray.
HGI juga tidak hanya mendorong perkembangan olahraga pikiran profesional dan kompetitif lewat berbagai aktivasi dan turnamen, tapi juga terus meningkatkan kebijakan layanan dan perlindungan keamanan pengguna.
Sejumlah komunitas dari kalangan muda seperti PRMI, UI, Putra Asgar, dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta juga turut memeriahkan Pesta Bola HGI 2026.
Adanya kolaborasi lintas komunitas dan cabang olahraga seperti tentu potensial untuk mendorong terciptanya ekosistem olahraga pikiran yang inklusif dan terus berkembang.
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