18 Sekolah Ikuti Kejuaraan Fun Atletik ABK 2026, Perkuat Gerakan Olahraga Inklusif

JawaPos.com - Sebanyak 18 sekolah yang terdiri atas sekolah luar biasa (SLB), sekolah inklusi, dan komunitas penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam Kejuaraan Fun Atletik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 2026. Kejuaran diselenggarakan pada Sabtu (4/7) di Stadion Atletik Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kejuaraan Fun Atletik ABK 2026 merupakan kegiatan kolaborasi antara PT Petualang Berani Melangkah dan London School Beyond Academy (LSBA), sebuah Lembaga pelatihan dan keterampilan dibawah naungan LSPR Institute of Communication and Business. Kejuaraan juga didukung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (Dispora), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Dinkes), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Penyelenggaraan kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat gerakan olahraga inklusif di Indonesia. Sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperoleh pengalaman bertanding di lingkungan yang aman, positif, dan ramah disabilitas.

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Kejuaraan akan mempertandingkan nomor lari 25 meter, 50 meter, dan 100 meter untuk kategori putra dan putri yang dibagi ke dalam kelompok usia 13–16 tahun, 17–21 tahun, serta 22 tahun ke atas dengan total 18 sekolah, 120 peserta. Seluruh rangkaian kegiatan didukung 27 relawan yang akan mendampingi peserta sejak proses registrasi, pemanasan, pelaksanaan perlombaan, hingga penyerahan penghargaan.

Ketua PT Petualang Berani Melangkah M. Muslih Fathoni mengatakan, Kejuaraan Fun Atletik ABK 2026 diselenggarakan untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Hal itu agar mereka dapat mengekspresikan kemampuan dan semangat melalui olahraga.

”Kejuaraan Fun Atletik Anak Berkebutuhan Khusus 2026 bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi ruang bagi setiap anak untuk menunjukkan potensi, keberanian, dan semangat. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi,” tutur M. Muslih Fathoni.

”Melalui kejuaraan ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan olahraga yang inklusif, penuh kebersamaan, dan mampu menginspirasi lebih banyak orang,” ujar dia.

Sebagai co-organizer, London School Beyond Academy (LSBA) serta LSPR Institute of Communication and Business berkomitmen menghadirkan lebih banyak ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan yang mendorong pengembangan keterampilan, karakter, dan interaksi sosial. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya LSBA dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif sekaligus memperluas kesempatan bagi individu berkebutuhan khusus untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk olahraga.