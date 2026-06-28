PB PASI Gelar Kejurnas Atletik & Indonesia U-18 Open Championships 2026

JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) membuka Kejuaraan Nasional Atletik & Indonesia U-18 Open Championships 2026. Kejuaraan digelar di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta Timur, pada 27–30 Juni 2026.

Pembukaan kejuaraan turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir. Rangkaian perlombaan resmi dimulai saat Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, secara bergantian menembakkan pistol start nomor 800 meter putra dan putri U-16.

Luhut memaparkan, ajang ini diikuti sekitar 1.000 atlet, didampingi lebih dari 300 ofisial dan tenaga pendukung dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, kejuaraan diikuti atlet empat negara asia tenggara; Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

"Kepada seluruh atlet muda yang hadir hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar ajang memperebutkan medali. Lebih dari itu, inilah tempat lahirnya generasi baru atletik Indonesia. Dari lintasan inilah kami mencari calon-calon juara yang kelak akan mengibarkan Merah Putih di kancah Internasional,” ujar Luhut.

Pada kategori U-18, PB PASI menerapkan format Open Championships dengan mengundang atlet-atlet muda dari empat negara di kawasan Asia Tenggara. Total 89 nomor perlombaan dipertandingkan, mencakup tiga kategori, U-16 (22 nomor), U-18 Open (33 nomor), dan U-20 (33 nomor).

"Atlet yang terbiasa diuji oleh lawan-lawan terbaik dari luar akan tumbuh jauh lebih cepat. Kepada para atlet muda: saya melihat perjuangan kalian, dan saya tahu itu tidak mudah. Percayalah, itu semua tidak akan sia-sia," tambah Luhut.

Kejurnas Atletik & Indonesia U-18 Open Championships 2026 telah terdaftar dalam kalender global World Athletics dan menyandang status World Rankings Competition. Melalui status ini, seluruh catatan waktu, lompatan, dan lemparan yang diraih para atlet diakui secara global dan diperhitungkan dalam poin peringkat dunia, sekaligus membuka peluang kualifikasi menuju berbagai kejuaraan internasional.

Penyelenggaraan kejuaraan ini terwujud berkat dukungan berbagai pihak. PB PASI menyampaikan apresiasi mendalam kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang untuk ketiga kalinya memberikan dukungan besar bagi Kejurnas Atletik dan juga mitra pendukung PT Bank ICBC Indonesia dan PT Mayora Indah Tbk. Apresiasi juga diberikan kepada MIND ID yang terus konsisten mendukung pelaksanaan Pelatnas atletik PB PASI.