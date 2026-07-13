Bersama Pertamina, Qarrar Firhand Torehkan Sejarah di WSK Euro Series

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung lahirnya talenta muda motorsport di kancah global. Dukungan tersebut membuahkan hasil melalui pembalap muda Indonesia Qarrar Firhand, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai WSK Euro Series 2026.

Kabar membanggakan tersebut disampaikan Qarrar dalam konferensi pers secara daring yang dihadiri Manager Corporate Brand Pertamina Alih Istik Wahyuni, dan jurnalis, Sabtu (12/7).

Qarrar Firhand memastikan gelar WSK Euro Series 2026 kategori Original Karting (OK) setelah tampil dominan dengan meraih Pole Posisition pada Qualifying dan dengan meraih kemenangan pada semua heat hingga prefinal dan finish di posisi ke-2 pada final Round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit, Italia, Sabtu, 11 Juli 2026.

Dengan dukungan Pertamina, prestasi ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport Indonesia dan menempatkan nama Indonesia sejajar dengan negara-negara yang selama ini mendominasi karting dunia seperti Italia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Spanyol.

Sirkuit Cremona, San Martino del Lago, Italia menjadi saksi kepiawaian Qarrar Firhand menaklukkan WSK Euro Series 2026 yang diikuti 280 pembalap dari 50 negara di dunia.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan dukungan bagi Qarrar merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam mendukung bibit muda serta ekosistem di dunia motorsport.

Qarrar Firhand memastikan gelar WSK Euro Series 2026 kategori Original Karting (OK) setelah tampil dominan dengan meraih Pole Posisition pada Qualifying dan finish di posisi ke-2 pada final Round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit, Italia, Sabtu, 11 Juli 2026. (Istimewa).

"Sebagai BUMN, Pertamina bangga menjadi bagian dalam perjalanan para talenta muda Indonesia di dunia motorsport untuk menorehkan prestasi, mengharumkan nama bangsa di kancah global," ujar Muhammad Baron.

Tahun 2026 menjadi tahun ketiga Pertamina mendukung Qarrar dalam pengembangan kariernya di jalur balap internasional termasuk WSK Euro Series 2026.

Dengan dukungan Pertamina, pembalap berusia 15 tahun ini mengikuti sejumlah kejuaraan gokart elite sepanjang 2026, antara lain WSK Series, FIA Euro Karting Championship, dan ROK Cup Italia. Pada saat yang sama, ia juga menjalani program balap British Formula 4 yang dijadwalkan berlangsung sebanyak empat putaran mulai pertengahan tahun 2026.