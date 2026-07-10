Jelang Tahun Ajaran Baru, Pertamina Salurkan Ribuan Seragam Sekolah

JawaPos.com - Jelang pelaksanaan tahun ajaran baru, PT Pertamina (Persero) menyalurkan ribuan paket seragam sekolah murah di seluruh Indonesia yang dijalankan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program Seragam Sekolah untuk Semua (SESAMA) menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Ribuan anak sekolah beserta orang tuanya berkumpul di Lapangan Gedung Pertamina, Medan Merdeka Timur, untuk menerima seragam dan paket alat belajar, Jumat (10/7).

Mereka adalah para pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, supir bajaj BBG, guru honorer, warga disabilitas, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), petugas Damkar dan masyarakat terdampak bencana di seluruh Indonesia.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan Pertamina adalah milik masyarakat, karena itu tugas Pertamina adalah melayani dengan setulus hati. Pertamina bukan sekadar Perusahaan energi, tapi harus terus berbagi, kita membagikan apa yang kita punya untuk masyarakat.

“Kegiatan berbagi ini harus sering kita lakukan. Terima kasih semuanya, besok adik-adik sudah pakai seragam baru. Saya pesan untuk anak-anakku, jadikan bantuan seragam ini sebagai pemicu sekolah yang rajin ya, harus hormat sama orang tua, cium tangan sama orang tua kalau mau berangkat sekolah,” ujar Iriawan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan Program SESAMA bukan sekadar bentuk kepedulian Pertamina, tapi lebih dari itu, sebagai bentuk apresiasi, penghormatan dan terima kasih Pertamina atas support dan dukungan yang selalu diberikan oleh masyarakat kepada Perusahaan.

”Kegiatan ini adalah satu bagian dari kegiatan yang akan terus-menerus dilakukan oleh Pertamina dan akan ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Kami juga menyadari mungkin yang kami berikan tidak terlalu besar tetapi yang terpenting adalah bentuk kepedulian dan kebersamaan kita semua,” ujar Simon pada penyerahan Program SESAMA di Jakarta.

Simon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga Pertamina bisa menjalankan amanah mengelola energi nasional.

”Pertamina adalah milik rakyat Indonesia. Kita semua yang memiliki Pertamina. Mohon doa dan dukungannya agar Pertamina bisa semakin unggul, maju dan semakin dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pembangunan Indonesia, masyarakat dan bangsa,” tandas Simon.