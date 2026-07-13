Megawati Hangestri Bawa Suami ke Korea Selatan, Bidik Gelar Juara V-League Bersama Hyundai Hillstate

Megawati Hangestri Pertiwi dan suaminya, Dio Novendra. (Instagram ManisaBBSK)
JawaPos.com - Megawati Hangestri Pertiwi kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026-2027. Bedanya, ia tidak lagi membela JungKwanJang Red Sparks seperti dalam dua musim sebelumnya, melainkan berseragam Hyundai Engineering & Construction Hillstate.
Selain itu, Megawati kali ini tidak akan sendiri selama berada di Korea Selatan. Sepanjang musim kompetisi, opposite berusia 26 tahun itu akan ditemani sang suami, Dio Novandra. Keduanya telah tiba di Bandara Internasional Incheon pada Kamis (9/7).
"Saya senang bisa kembali ke Korea. Target saya pada musim baru adalah menjadi juara. Saya juga merasa akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang karena datang bersama suami," ujar Megawati, dikutip dari Yonhap.
Megawati dan Dio menikah pada Juli 2025. Menurut laporan sejumlah media Korea Selatan, pasangan tersebut akan tinggal di hunian yang disediakan langsung oleh Hillstate selama menjalani kompetisi V-League.
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