Jannik Sinner Tantang Alexander Zverev di Final Wimbledon 2026 Usai Singkirkan Novak Djokovic dalam 3 Set Langsung

Jannik Sinner (Bein Sports)
JawaPos.com – Jannik Sinner memastikan tempat di final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Novak Djokovic pada babak semifinal.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menang dalam tiga set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 di Centre Court. Kemenangan tersebut mengantarkan Sinner menghadapi Alexander Zverev pada partai puncak turnamen.
Sinner langsung menguasai jalannya pertandingan sejak set pertama dengan permainan yang konsisten dan servis yang sulit ditembus. Petenis asal Italia itu mampu memanfaatkan peluang untuk mematahkan servis Djokovic pada momen-momen penting di setiap set.
Dominasi tersebut membuat Djokovic kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya sepanjang pertandingan.
Djokovic sempat berusaha memberikan perlawanan pada set ketiga, tetapi gagal memanfaatkan satu-satunya peluang break point yang dimilikinya. Sinner akhirnya memastikan kemenangan melalui match point pertamanya setelah pukulan voli Djokovic keluar dari lapangan.
Hasil itu sekaligus mengakhiri langkah juara tujuh kali Wimbledon tersebut di babak semifinal.
Keberhasilan ini membawa Sinner selangkah lebih dekat untuk mempertahankan gelar Wimbledon yang diraihnya musim lalu. Ia juga mencatatkan pencapaian sebagai petenis nomor satu dunia yang kembali menembus final Wimbledon secara beruntun.
Kini, Alexander Zverev menjadi lawan terakhir yang harus dihadapi Sinner dalam upayanya mempertahankan gelar juara Wimbledon 2026.
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