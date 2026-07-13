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Risma Azzah Fatin
Senin, 13 Juli 2026 | 17.37 WIB

Alexander Zverev Amankan Tiket Final Wimbledon 2026 Usai Sukses Taklukkan Arthur Fery

Alexander Zverev (Bein Sports) - Image

Alexander Zverev (Bein Sports)

JawaPos.com – Alexander Zverev memastikan langkah ke final Wimbledon untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Arthur Fery pada babak semifinal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Petenis asal Jerman itu tampil dominan dan menang dalam tiga set langsung dengan skor 7-6 (7-0), 6-2, dan 6-4. Kemenangan tersebut diraih Zverev dalam waktu dua jam 14 menit di Centre Court.

Arthur Fery yang tampil sebagai penerima wildcard sebenarnya mengawali pertandingan dengan permainan yang cukup menjanjikan. Petenis tuan rumah itu sempat memberikan perlawanan hingga memaksa set pertama ditentukan melalui tie-break.

Namun, Zverev tampil lebih efektif dan menyapu tie-break tanpa memberi kesempatan Fery meraih satu poin.

Memasuki set kedua, Zverev terus menjaga ritme permainan dan berhasil mematahkan servis lawannya sebanyak dua kali. Fery sempat berusaha bangkit pada set ketiga dengan menyelamatkan beberapa break point di hadapan pendukungnya.

Meski demikian, Zverev tetap tampil solid saat melakukan servis dan mengakhiri pertandingan melalui match point pertamanya.

Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan impresif Arthur Fery di Wimbledon musim ini. Sebelum mencapai semifinal, Fery berhasil menyingkirkan sejumlah lawan tangguh, termasuk Flavio Cobolli, Grigor Dimitrov, Zizou Bergs, Otto Virtanen, dan Damir Dzumhur. Ia juga mencatat sejarah sebagai pemain wildcard pertama yang mampu menembus babak semifinal tunggal putra Wimbledon.

Keberhasilan mencapai final menambah catatan prestasi penting dalam karier Alexander Zverev. Pada usia 29 tahun, ia menjadi pemain tertua di Era Terbuka yang berhasil mencapai final tunggal putra di keempat turnamen Grand Slam.

Dengan performa yang konsisten sepanjang turnamen, Zverev kini berpeluang meraih gelar Grand Slam keduanya secara beruntun.

Editor: Hanny Suwindari
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