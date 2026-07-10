Hasil FP1 MotoGP Jerman 2026: Raul Fernandez Kejutkan Marc Marquez, Jadi yang Tercepat di Sachsenring

JawaPos.com — Raul Fernandez menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2026) sore WIB.

Pebalap Trackhouse Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 20,829 detik dan mengungguli Marc Marquez serta Fabio Di Giannantonio, sekaligus membuka akhir pekan dengan performa menjanjikan.

FP1 berlangsung menarik sejak awal karena sejumlah pebalap langsung tampil agresif untuk mencari setelan terbaik.

Marc Marquez bahkan sempat mengalami crash di tikungan ketiga, tetapi insiden tersebut tidak menghalangi juara dunia delapan kali itu untuk kembali bersaing di papan atas.

Bagaimana Jalannya FP1 MotoGP Jerman 2026? Sesi latihan dimulai dengan Marco Bezzecchi yang langsung mencatat waktu tercepat. Namun posisinya tidak bertahan lama setelah Fabio Di Giannantonio mengambil alih pimpinan lewat catatan 1 menit 21,209 detik.

Persaingan kemudian berlanjut saat Alex Marquez tampil lebih cepat.

Pebalap BK8 Gresini Ducati tersebut membukukan waktu 1 menit 21,002 detik dan sempat memimpin klasemen sebelum kembali masuk ke pit untuk melakukan evaluasi motor.

Di awal sesi pula, Marc Marquez mengalami crash usai melebar di tikungan ketiga.

Meski sempat keluar lintasan, pebalap Ducati Lenovo itu tidak mengalami kendala berarti dan langsung kembali ke lintasan untuk melanjutkan latihan.