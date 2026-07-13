Hasil Practice MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez Tampil Tercepat dan Mendominasi di Sachsenring

JawaPos.com – Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi latihan Jumat MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil mengungguli Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio untuk mengamankan posisi teratas menjelang sesi kualifikasi.

Persaingan pada sesi latihan berlangsung ketat dengan dominasi sejumlah pembalap Ducati di posisi depan.

Jack Miller tampil mengejutkan dengan menempati posisi lima besar, sementara Pedro Acosta dan Franco Morbidelli berhasil mengamankan tiket langsung ke Kualifikasi 2.

Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus puas berada di luar sepuluh besar sehingga wajib memulai perjuangan melalui Kualifikasi 1.

Berikut hasil Practice MotoGP Jerman 2026 Sachsenring, seperti dilansir dari laman Crash pada Sabtu (11/7).

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo) – 1 menit 19,266 detik

2. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) – +0,157 detik

3. Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) – +0,254 detik